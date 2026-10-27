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Beyağaç başkanından Şeniz Doğan'a destek ve hukuka saygı çağrısı

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve ekibinin gözaltına alınmasına tepki göstererek hukuka saygı çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Elif Demir

Beyağaç başkanından Şeniz Doğan'a destek ve hukuka saygı çağrısı

Beyağaç Belediye Başkanı Pütün'den Şeniz Doğan ve ekibine destek

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaparak sürece tepki gösterdi. Pütün, Doğan ve ekibinin yanında olduğunu vurguladı ve hukuki süreçlerin adil yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Pütün'ün sözleri ve vurguladıkları:

Pütün açıklamasında, "Merkezefendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasından derin üzüntü duyuyorum. Hemşehrilerimizin güveni ve desteğiyle göreve gelen, kentimize emek veren Şeniz Başkanımızın ve çalışma arkadaşlarının yanındayım." ifadesini kullandı. Başkan, seçilmiş bir belediye başkanının görevi ve adresi belli olduğu hâlde gözaltına alınmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Hukuk vurgusu ve beklenen tutum:

Pütün ayrıca hukuki süreçlerin yürütülmesinde insan onuruna ve masumiyet karinesine saygı gösterilmesini beklediklerini kaydetti. Açıklamada, "Adaleti, demokrasiyi ve milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradeyi savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" mesajı öne çıktı. Belediye başkanının mesajı, olayla ilgili kamuoyunda hukuka bağlılık ve demokratik süreçlere sahip çıkma çağrısı olarak değerlendirildi.

BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN VE ÇALIŞMA...

BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ GÖZALTINA ALINMASINA İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, SÜRECE TEPKİ GÖSTEREREK DOĞAN VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA DESTEK VERDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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