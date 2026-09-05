Barışla son: Bulanık'ta Kırdar ve Gül aileleri husumeti bitirdi

Barış töreni camide gerçekleşti:

Muş’un Bulanık ilçesinde, Kırdar ve Gül aileleri arasında bir kişinin hayatını kaybetmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından başlayan husumet, Hazret-i İbrahim Camii'nde düzenlenen barış töreniyle sonlandırıldı. Tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve katılımcılara birlik, beraberlik ile kardeşlik mesajları verildi.

Kaymakamın değerlendirmesi:

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu törende yaptığı konuşmada, yaşanan olayın iki aile için de büyük acılar doğurduğunu belirterek, barış sürecine katkı sunanlara teşekkür etti. Koşansu, yaşanan acıların geri getirilemeyeceğini ancak yeni acıların önlenebileceğini vurguladı: "İki aile de bu olay nedeniyle büyük üzüntü ve acı yaşadı. Maalesef yaşananları geri döndürmek mümkün değil. Ancak acıları hafifletmek bizim elimizde."

Kaymakam Koşansu, barış iradesinin önemine dikkat çekerek, özellikle çocuklar ve gençlerin geçmişteki husumetin ağır yükünü taşımaması gerektiğini söyledi ve kanaat önderlerinin sürece katkısına işaret etti.

Dinin ve toplumun rolü:

Bulanık İlçe Müftüsü İbrahim Yaman ise barışın yalnızca iki aile arasındaki anlaşma olmadığını; benzer olayların gelecek nesillere aktarılmaması gerektiğini belirtti. Yaman, sorunların konuşularak ve barışçıl yollarla çözülmesinin gerekliliğini vurgulayarak Hazret-i Peygamber’in (sav) hayatının örnek alınması çağrısında bulundu.

Kaymakam Koşansu konuşmasında bir hadise atıfla gerçek gücün öfkesine hakim olmak ve affedebilmek olduğunu belirtti: "Güçlü olan, öfkesine sahip çıkan, nefsine hakim olan ve affedebilendir." Barışın sağlanmasının ardından asıl hedefin bu barışın kalıcı kılınması olduğu tekrarlandı.

Törenin ayrıntıları:

Törene Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emrah Kaya, kanaat önderleri ve din görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kanaat önderleri arasında Faruk Kılınç, Kerem Dost, Kerem Kaya, Ferit Özbek, Ziya Yaşar, Kadir Gül ve Çetin Tunç yer aldı. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya ile din görevlileri de törene iştirak etti.

Konuşmaların ardından Kırdar ve Gül aileleri fertleri samimi bir şekilde bir araya gelerek sarıldı ve husumete son verildi. Tören sonrası düzenlenen çay programında aileler ile katılımcılar bir araya gelerek ilçede birlik ve beraberliğin güçlenmesi temennisinde bulundu.

Yetkililer, barışın sürdürülmesi için toplumun tüm katmanlarının sorumluluk üstlenmesi gerektiğini, gelecek nesillerin bu olumsuz mirası taşımaması için sürekli çaba gösterileceğini ifade etti. Tören, barışın önemine dair ortak bir taahhüt ve toplumsal huzurun korunması yönünde güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi.

BULANIK'TA KIRDAR VE GÜL AİLELERİ ARASINDAKİ HUSUMET BARIŞLA SON BULDU