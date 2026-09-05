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Öğretmenler GKV'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle öğretim uygulamalarını yeniledi

GKV Özel Okulları'nda düzenlenen seminerde Prof. Dr. Recep Kahramanoğlu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel ilkelerini ve sınıf uygulamalarını anlattı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Öğretmenler GKV'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle öğretim uygulamalarını yeniledi

GKV Özel Okulları'nda maarif modeli semineri

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları, eğitim kadrosunun mesleki gelişimini desteklemek amacıyla "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitim Semineri" düzenledi. Etkinlik, okul bünyesinde görev yapan öğretmenlere yönelik gerçekleştirildi ve yeni müfredat modelinin sınıf içi uygulamalara yansımaları kapsamlı biçimde ele alındı.

Seminerde ele alınan başlıklar:

Konuşmacı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Süreci Genel Koordinatörü ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Kahramanoğlu sunumunda, modelin temel taşlarını oluşturan bütüncül öğrenci gelişimi, değerler eğitimi ve beceri temelli öğrenme yaklaşımlarını ayrıntılı biçimde aktardı. Ayrıca farklı okuryazarlık türleri ile izleme ve değerlendirme süreçlerine dair kritik yöntemler ve saha örnekleri paylaşıldı.

Amaç ve katılımcı tepkisi:

Seminerin temel hedefi, öğretmenlerin Maarif Modeli’nin getirdiği yaklaşım ve yöntemleri ders süreçlerinde daha etkin ve verimli şekilde kullanabilmelerini sağlamaktı. Sunumun ardından gerçekleştirilen interaktif soru-cevap bölümünde öğretmenlerin yoğun ilgisi dikkat çekti; katılımcılar uygulama örnekleri ve değerlendirme ölçütleri üzerine somut sorular yöneltti.

Organizasyon sonrası değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, bu tür vizyoner buluşmaların eğitimin kalitesini artırmaya katkı sunduğunu vurguladı. Gürsel, kurum olarak öğrencileri geleceğe donanımlı hazırlarken öğretmenlerin mesleki gelişimini ve yeni eğitim modellerine uyumunu sürekli ön planda tuttuklarını belirterek, Prof. Dr. Recep Kahramanoğlu'na ve seminere katılan öğretmenlere teşekkür etti.

GKV ÖZEL OKULLARI’NDA &quot;TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ&quot; SEMİNERİ

GKV ÖZEL OKULLARI’NDA "TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ" SEMİNERİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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