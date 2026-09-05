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Adıyaman'da Kemal-Sultan Aslan taziye evi kısa sürede açılacak

Adıyaman Belediyesi ve hayırsever Osman Aslan katkısıyla tamamlanan Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi, donanımıyla kısa süre içinde kent halkının hizmetine sunulacak.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da Kemal-Sultan Aslan taziye evi kısa sürede açılacak

Adıyaman'da Kemal-Sultan Aslan taziye evi açılışa hazırlanıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından, hayırsever iş insanı Osman Aslanın katkılarıyla yapımı sürdürülen Kemal-Sultan Aslan Taziye Evinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Tesisin özellikleri ve yürütülen çalışmalar:

Taziye evi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bodrum kat dahil üç katlı olarak inşa edildi. Tesiste bir yemekhane, kadın ve erkekler için ayrı taziye salonları ile bir çay ocağı bulunuyor.

Halı serimi ve mobilya montajı tamamlanmış durumda. Bahçede peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları sürüyor; aydınlatma işleri tamamlandığında tesisin kısa süre içinde hizmete açılması planlanıyor.

Sayılar ve belediyenin hedefi:

Tesis hizmete girdiğinde, Adıyaman Belediyesi tarafından 1 Nisan 2024'ten bu yana kentte kazandırılan taziye evi sayısı 3'e ulaşacak; kent genelindeki taziye evi sayısı ise 24 olacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere sözlerine şu şekilde yer verdi: Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında olmak ve ihtiyaçlarına uygun alanlar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taziye evimizin kentimize hayırlı olmasını diliyorum

ADIYAMAN BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYIRSEVER İŞ İNSANI OSMAN ASLAN’IN KATKILARIYLA YAPIMI SÜRDÜRÜLEN...

ADIYAMAN BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYIRSEVER İŞ İNSANI OSMAN ASLAN’IN KATKILARIYLA YAPIMI SÜRDÜRÜLEN KEMAL-SULTAN ASLAN TAZİYE EVİ’NDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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