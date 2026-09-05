Kahta'da badem tarlalarında hasat ve değerlendirme dönemi başladı

Kahta'da hasat çalışmaları sahada başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde badem üreticileri hasat dönemine girdi. Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ile kurum amirleri, badem üretimi yapan çiftçileri yerinde ziyaret etti.

Üretici buluşmaları ve saha incelemeleri:

Ziyaret sırasında yetkililer, üreticilerden badem üretimi ve hasat sürecine ilişkin bilgiler aldı. Teknik uygulamalar, hasat yöntemleri ve tedarik zinciriyle ilgili karşılıklı görüş alışverişi yapıldı; üretimin verimliliğini ve pazarlama olanaklarını artırmaya yönelik fikirler değerlendirildi.

Beklentiler ve yerel ekonomi:

İlçe yetkilileri, ilçede badem üretiminin geliştirilmesi ve tarımsal ekonomiye katkısının artırılması yönünde ortak çalışma vurgusu yaptı. Kaymakam Soysal, "Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alması ve tarımsal üretimin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Hasat döneminin tüm üreticilerimiz için verimli geçmesini diliyor, bol ve bereketli kazançlar temenni ediyorum" dedi.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE BADEM ÜRETİCİLERİ HASAT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.