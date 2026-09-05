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Kahta'da üreticilere tarımsal makine ve ekipman teslim edildi

Kahta'da GAP desteğiyle tarımsal makine ve ekipmanlar üreticilere teslim edildi; amaç verimliliği artırmak ve kırsal ekonomiyi güçlendirmek.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahta'da üreticilere tarımsal makine ve ekipman teslim edildi

Tören ve uygulama çerçevesi:

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, üreticilerin kullanımına sunulacak tarımsal makine ve ekipmanların teslim töreni gerçekleştirildi. Projeler, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ve Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uygulamalarıyla hayata geçirildi.

Katılımcılar ve teslim süreci:

Törene İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, protokol üyeleri ve üreticiler katıldı. Teslim edilen makineler ve ekipmanlar üreticilerin ortak kullanımına sunulacak şekilde planlandı.

Amaç ve beklentiler:

Sağlanan desteklerle üreticilerin emeğinin desteklenmesi ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "Daha güçlü bir Adıyaman, daha güçlü bir kırsal ekonomi ve daha sürdürülebilir bir tarımsal üretim için üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" sözleriyle projenin bölgesel önceliklerine vurgu yaptı.

Kadın kooperatifi ziyareti ve saha incelemesi:

Törenin ardından heyet, ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatifini ziyaret etti. Ziyarette hasat edilen bademler ve hasat sonrası işleme süreçleri yerinde incelendi; badem işleme makinelerinin kullanımı, verim ve üretim sürecine katkıları hakkında üreticiler ve teknik ekipten bilgi alındı.

Teslim edilen makine ve ekipmanların sahada uygulanmasıyla üreticilerin iş yükünün azalması, hasat ve işleme süreçlerinin hızlanması ve kırsal gelirlerin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE, ÜRETİCİLERİN KULLANIMINA SUNULACAK TARIMSAL MAKİNE VE EKİPMANLARIN...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE, ÜRETİCİLERİN KULLANIMINA SUNULACAK TARIMSAL MAKİNE VE EKİPMANLARIN TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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