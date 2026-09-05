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Doğa ve güvenlik için Çelikhan'da kurumlar bir araya geldi

Çelikhan'da Kaymakam Özgür Pelvan başkanlığında düzenlenen toplantıda avlak sahaları, yaban hayatı ve ormanlık bölgeler değerlendirildi; kaçak avcılıkla mücadelede iş birliği vurgulandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Doğa ve güvenlik için Çelikhan'da kurumlar bir araya geldi

Çelikhan'da doğa koruma ve güvenlik toplantısı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Kaymakam Özgür Pelvan başkanlığında doğa koruma faaliyetlerine yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Kaymakamlık Toplantı salonunda düzenlendi.

değerlendirilen alanlar:

Toplantıda ilçe sınırları içerisindeki avlak sahaları, yaban hayatı koruma alanları, ormanlık bölgeler ile güvenlik açısından risk taşıyan bölgeler değerlendirildi. Katılımcılar, söz konusu alanlarda gözlemlenen hassas noktalar ve öncelikli müdahale gerektiren bölgeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

önlemler ve iş birliği:

Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında alınacak önleyici tedbirler tartışıldı; sahadaki denetimlerin yoğunlaştırılması, bilgi paylaşımının hızlandırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi öne çıktı. Toplantıda ayrıca ortak çalışma usulleri ve iletişim kanallarının etkin kullanımı üzerinde duruldu.

Kaymakam Özgür Pelvan toplantıda, "Doğanın ve yaban hayatının korunması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, kaçak avcılıkla mücadelede gerekli çalışmaların kararlılıkla sürdürülecek" diye konuştu.

Toplantı, bölgedeki doğal yaşamın korunması ve güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla kurumların eşgüdümlü çalışmasının öneminin teyit edilmesi ve alınacak adımların koordineli şekilde uygulanması kararıyla sonlandırıldı.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE, KAYMAKAM ÖZGÜR PELVAN BAŞKANLIĞINDA DOĞA KORUMA FAALİYETLERİNE...

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE, KAYMAKAM ÖZGÜR PELVAN BAŞKANLIĞINDA DOĞA KORUMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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