Bartın ırmağı Yalı bölgesinde taştı, park ve yollar su altında kaldı

taşma Çağlayan mevkisinde başladı:

Bartın’da sabah saat 06.00 civarında etkisini arttıran sağanak yağış, Bartın Irmağı’nın Çağlayan mevkisinde su seviyesinin yükselmesine ve taşmasına neden oldu. Bölgedeki piknik alanının önündeki yol, kaldırım ve ağaçlar kısa sürede su altında kaldı.

Öğle saatlerinde ise ırmağın akış yönünde ilerleyen sel suları, Yalı mevkisinde bulunan emekliler evi önünden geçen bölgeden taşmaya başladı. Korkuluk seviyesine ulaşan su, park alanını doldurmaya başladı ve yürüyüş alanlarında su birikintileri görüldü.

güvenlik önlemleri ve erişim yasakları:

Şehirdeki ırmak ve dereleri düzenli olarak kontrol eden polis ekipleri, taşma riski bulunan alanlara yaklaşımı sınırlandırdı. Emniyet güçleri, taşan ırmak çevresine güvenlik şeridi çekerek, su dolmaya başlayan parka girişleri yasakladı ve vatandaşları uyarılarda bulundu.

Yetkililer, riskli bölgelerde araç ve yaya trafiğinin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Su seviyesindeki ani değişimler nedeniyle dere kenarlarına yaklaşılmaması konusunda uyarılar yinelendi.

limanın boğazında moloz ve tarım arazilerinde zarar:

Bartın Irmağı’nın Karadeniz’e döküldüğü Bartın Limanı Boğaz bölgesinde, ırmak üstündeki kütük ve molozlar dikkati çekti. Irmak sularının taşıdığı moloz ve kütüklerin liman içerisine dolduğu gözlendi.

Karaçay Mahallesi ve Arıt bölgesinde ise selin etkisiyle çok sayıda tarım arazisi ile bazı yolların su altında kaldığı bildirildi. Bölge sakinleri ve tarım üreticileri, biriken sular nedeniyle ekili alanlarda hasar oluştuğunu ifade etti.

İlgili birimler, su seviyesinin seyrini takip etmeye devam ediyor; vatandaşların resmi uyarıları ve güvenlik işaretlerini dikkate alması isteniyor.

BARTIN'DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BARTIN IRMAĞI YALI BÖLGESİNDE TAŞMAYA BAŞLADI.