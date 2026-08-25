Antalya ile Alanya arasını kısaltacak otoyol projesinde yüzde 30 fiziki ilerleme

Ulaştırma yatırımı turizmi ve ulaşımı hızlandıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde sahada yüzde 30 fiziki ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Antalya ve Alanya arasındaki artan ulaşım talebine yanıt verileceğini ve hem yerli hem yabancı turistlerin bölgeye erişiminin hızlanacağını vurguladı.

Projenin teknik çerçevesi:

Otoyol, toplam 122 kilometre olarak projelendirildi; bunun 84 kilometresi ana gövde ve 38 kilometresi bağlantı yolu olacak şekilde planlandı. Ana gövde her iki yönde üçer şeritli, bağlantı yolları ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam dört şeritli olarak düzenlenecek. Güzergâh, Serik Kavşağı'ndan başlayıp Konaklı’nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak.

sahadaki ilerleme ve altyapı işleri:

Projede toplam 5 tünel ve 16 viyadük yer alıyor; tünellerin toplam uzunluğu 4.365 metre, viyadüklerin toplamı ise 5.966 metre olarak belirtildi. Çalışma aşamasına ilişkin açıklamaya göre iki tünelde kazı destekleme işleri tamamlandı ve nihai beton imalatlarına geçildi, üç tünelde ise kazı destekleme çalışmaları devam ediyor.

Viyadüklerde ise 16 yapının 15'inde fore kazık, temel kazı, donatı ve beton işleri sürdürülüyor. Proje bünyesinde ayrıca toplam 14 altgeçit, 5 üstgeçit, 6 köprü ve 47 menfez inşası devam ediyor. Çalışmaların bütününde proje genelinde yüzde 30 fiziki ilerleme olduğu kaydedildi.

Beklenen ekonomik ve çevresel etkiler:

Bakan Uraloğlu, otoyolun hizmete alınmasıyla mevcut güzergahta ortalama 2,5 saat süren seyahatlerin 36 dakikaya düşeceğini bildirdi. Projenin sağlayacağı tasarruflar da rakamlarla aktarıldı: yıllık 23 milyar lira zamandan, 900 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf öngörülüyor.

Ayrıca projenin karbon salınımı üzerinde de etkisi olacağı belirtilerek, yıllık 47 bin ton düzeyinde karbondioksit azalımı bekleniyor. Bakan Uraloğlu, bu kazanımların bölge ekonomisine ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını ifade etti.

Projenin ilerleyişi ve saha çalışmaları, planlanan teknik yapılar ve öngörülen ekonomik katkılar bağlamında Bakanlık tarafından düzenli olarak izleniyor ve kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

Bakan Uraloğlu: "Antalya-Alanya Otoyolu’nun tamamlanmasıyla mevcut güzergâhta 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek"