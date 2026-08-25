Akçakoca'da cankurtaranların jet-ski müdahalesi üç kişiyi boğulmaktan kurtardı

Akçakoca Karaburun Plajı'nda kurtarma

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Karaburun Plajı'nda denize giren 3 kişi kısa süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredekiler, plajdaki cankurtaranlara haber verdi.

Müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine cankurtaran ekipleri jet-ski ile denize açıldı ve tehlike yaşayan kişilere ulaştı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle üç kişi güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

Sağlık durumu ve uyarılar:

Kıyıya çıkarılanlara plajda ilk müdahale yapıldı; yetkililerden alınan bilgiye göre kişilerin sağlık durumları iyi. Yetkililer, Karadeniz'de görülen rip akıntısı ve dalgalı deniz nedeniyle vatandaşları uyardı.

Vatandaşlara cankurtaran bulunan plajları tercih etmeleri, uyarı bayraklarını dikkate almaları ve kıyıdan fazla uzaklaşmamaları konusunda çağrı yapıldı.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİ KARABURUN PLAJI’NDA DENİZE GİREN 3 KİŞİ, RİP AKINTISI VE DALGALAR NEDENİYLE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ. CANKURTARAN EKİPLERİ, JET-SKİ İLE MÜDAHALE EDEREK 3 KİŞİYİ KURTARDI.