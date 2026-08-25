Eşini iş yeri önünde vuran şüpheli, Gaziosmanpaşa'da iş yerine girip silah dayadı

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: eş ağır yaralandı
Gaziosmanpaşa'da bir kişi, iş yerinin önünde eşine silahla ateş ederek ağır yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
olayın gelişimi:
Saldırı sonrası şüpheli, iş yerine girerek başına silah dayadı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi ve olay yeri güvenlik çemberine alındı.
polis müdahalesi ve müzakereler:
Şüpheliyi ikna etmek için müzakereci polislerin çalışması devam ediyor. Sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale ederken, güvenlik güçleri olayı kontrol altına alma çabalarını sürdürüyor.
Gaziosmanpaşa’da hareketli dakikalar: Eşini ağır yaraladı, iş yerine girip kendine silah dayadı
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