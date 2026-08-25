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Karabük’ün girişleri 200 ağaçla yeşilleniyor

Karabük Belediyesi, Esentepe, Ergenekon ve çevre yolu kavşaklarında iklime uygun 200 ağaç ve süs bitkisi dikip kent estetiğini güçlendiriyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Karabük’ün girişleri 200 ağaçla yeşilleniyor

Peyzaj çalışmasının kapsamı:

Karabük Belediyesi tarafından kent genelinde estetik ve çevre dostu bir görünüm kazandırmak amacıyla yürütülen peyzaj ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri, Esentepe ve Ergenekon mahalle girişleri ile çevre yolu üzerindeki kavşak ve refüjlerde başlattıkları uygulamalarla şehirde bütüncül bir düzenleme hedefliyor.

Çalışmaların ilk etabında belirlenen kavşak ve refüj alanlarına 200 adet ağaç ve çeşitli süs bitkilerinin dikimi gerçekleştiriliyor. İklim şartlarına uygun türlerin tercih edildiği alanlar hem estetik bir görünüme kavuşuyor hem de Karabük’ün yeşil dokusuna katkı sunuyor. Trafiğin yoğun olduğu giriş noktalarındaki düzenlemeler, hem görselliği artırmayı hem de yaya ve araç kullanıcıları için daha ferah bir çevre oluşturmayı amaçlıyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya yaptığı açıklamada, "Karabük’ümüzün her köşesini daha estetik, daha temiz ve daha yeşil bir çehreye kavuşturmak için ekiplerimizle birlikte sahadayız. Kentimizin giriş noktaları ile trafik akışının yoğun olduğu Esentepe, Ergenekon ve çevre yolu kavşaklarında kapsamlı bir yenileme çalışması başlattık. Bu alanlara diktiğimiz 200 adet ağaç ve süs bitkisiyle hem görselliği artırıyor hem de doğayla barışık bir kent estetiği oluşturuyoruz. Amacımız; hemşehrilerimizin ve şehrimize gelen misafirlerimizin gözüne hitap eden, ferah ve modern mekanlar ortaya çıkarmak. Şehrimizin dokusunu güzelleştiren yeşil alan yatırımlarımıza ve peyzaj düzenlemelerimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Yetkililer, projenin ilerleyen etaplarında bakım ve sulama programlarının düzenli yürütüleceğini, seçilen bitki türlerinin yerel iklime uyumunun sağlanmasının öncelik olduğunu vurguluyor. Başlatılan düzenlemeler, kentin vitrin konumundaki ana arterlerine kısa vadede görsel kalite katarken, uzun vadede çevresel fayda ve yaşam kalitesinde artış hedefliyor.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE ESTETİK VE ÇEVRE DOSTU BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRMAK...

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE ESTETİK VE ÇEVRE DOSTU BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRMAK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN PEYZAJ VE YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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