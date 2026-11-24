Bartın Üniversitesi'nin URAP'daki konumu:

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 2026–2027 URAP Türkiye Sıralamasında dikkat çeken bir sonuç elde etti. BARÜ, tıp fakültesi olmayan 85 üniversite arasında 15’inci, 126 devlet üniversitesi içinde 50’nci ve 2000 sonrası kurulan 127 üniversite arasında 21’inci sırada yer aldı. Türkiye’den listeye giren 199 üniversite arasında BARÜ, genel sıralamada 62’nci olarak 137 yükseköğretim kurumunu geride bıraktı.

Değerlendirmede öne çıkan göstergeler:

URAP sıralaması üniversitelerin akademik üretkenlik ve araştırma performansını 15 gösterge üzerinden değerlendiriyor. Bu göstergeler arasında makale üretimi, atıf sayıları, bilimsel doküman miktarı, ulusal ve uluslararası ortak makaleler ile TÜBİTAK proje sayıları yer alıyor; ayrıca öğretim üyesi başına düşen değerler de dikkate alınıyor. Makale göstergeleri için 2025 yılında Q1, Q2 ve Q3 dilimlerindeki dergilerde yayımlanan çalışmalar esas alındı. Atıf, bilimsel doküman, ortak makale ve TÜBİTAK proje göstergeleri için ise 2021–2025 dönemine ait veriler kullanıldı. Doktora mezun ve öğrenci sayıları ile öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı da sıralamanın diğer önemli ölçütleri arasında yer aldı.

Rektör Akkaya'nın değerlendirmesi:

BARÜ yönetimi, araştırma-geliştirme faaliyetlerine verilen önemin sıralamadaki yansımasını olumlu buluyor. Prof. Dr. Ahmet Akkaya, üniversitenin nitelikli bilimsel yayınlarını artırmaya, araştırma kapasitesini güçlendirmeye ve ulusal ile uluslararası akademik iş birliklerini geliştirmeye önem verdiklerini belirtti. Akkaya'nın açıklaması şöyle: "Bartın Üniversitesi olarak nitelikli bilimsel yayınlarımızı artırmaya, araştırma kapasitemizi güçlendirmeye, ulusal ve uluslararası akademik iş birliklerimizi geliştirmeye önem veriyoruz. Üniversitemizin bilimsel üretkenliğini daha ileriye taşımak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte bilimsel çalışmalarıyla Üniversitemize değer katan akademisyenlerimize ve araştırmacılarımıza teşekkür ediyorum."

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) "2026-2027 URAP TÜRKİYE SIRALAMASI"NDA TIP FAKÜLTESİ OLMAYAN ÜNİVERSİTELER ARASINDA 15’İNCİ, DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA İSE 50’NCİ SIRADA YER ALMA BAŞARISI GÖSTERDİ.