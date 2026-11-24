Tepebaşı'nda acı gün: Albay Mehmet Çöl şehit oldu

Eskişehir'de bir askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Albay Mehmet Çöl şehit oldu. Kaza, Eskişehir kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi'nin üst tarafındaki kırsal alanda meydana geldi.

kaza yerinin özellikleri ve kaza nedeni:

Kaza kırıma uğrayan helikopterin düşüş nedeni henüz belirlenemedi. Olayın gerçekleştiği alan kırsal özellik taşıyor ve kazaya ilişkin soruşturmalar ile incelemeler sürüyor.

aileye ulaştırılan haber ve taziye:

Şehadet haberi, Tepebaşı ilçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki ailesine ulaştırıldı. Acı haberi duyan sevenleri, arkadaşları ve akrabaları taziyeye gelerek şehidin evinde toplandı.

ESKİŞEHİR'DE ASKERİ HELİKOPTERİN DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN HAVA PİLOT ALBAY MEHMET ÇÖL'ÜN ACI HABERİ EVİNE ULAŞTI.