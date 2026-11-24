El emeği çiçeklerle öğretmenlere teşekkür

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kapsayıcı Bartın Kulübü ve Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen projede, 700'ü aşkın el yapımı şönil çiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla BARÜ akademik birimlerinde görev yapan öğretim elemanlarına takdim edildi.

BARÜ öğrenci kulüplerinin toplumsal katkı odaklı çalışmalarından biri olan proje, özel bireylere yönelik farkındalığı artırmayı ve üniversite içinde kapsayıcı bir yaklaşımı pekiştirmeyi hedefledi.

Projenin hazırlığı ve üretim süreci:

Çiçekler, Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kariyer Geliştirme ve Mesleki Eğitim Atölyelerinde destek alan özel bireyler tarafından hazırlandı. Kulüp üyesi öğrencilerin koordinasyonunda yürütülen çalışmada katılımcılar günler süren emekle ürünleri üretti ve her bir çiçek kişiye özel paketlendi.

Kapsayıcılık ve toplumsal farkındalığın güçlenmesi:

Hazırlanan çiçeklerin akademik personele sunulmasıyla Öğretmenler Günü hem kutlandı hem de dayanışma vurgulandı. Etkinlik, öğrenciler ile özel bireylerin ortak çalışmasını görünür kılarak üniversite içinde kapsayıcılık kültürünün güçlendirilmesine katkı sağladı.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) KAPSAYICI BARTIN KULÜBÜ VE ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İŞ BİRLİĞİYLE HAZIRLANAN 700’Ü AŞKIN EL YAPIMI ÇİÇEK, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA AKADEMİSYENLERE TAKDİM EDİLDİ.