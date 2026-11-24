Esenyurt'te iddia edilen taciz olayı

Geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde meydana geldiği belirtilen olayda, iddiaya göre iki kardeş evden ekmek almaya çıktı. Abla küçük kardeşini apartman girişinde bırakıp çöp atmaya giderken, aralarında kimsenin olmadığına emin olan bir şahıs takip ettiği 5 yaşındaki çocuğun yanına gelerek cinsel tacizde bulundu.

Olayın ayrıntıları:

Soruşturma ekipleri kısa sürede çalışma başlattı ve iddialar doğrultusunda şüphelinin kimliğini tespit etti. Emniyet tarafından gözaltına alınan şüpheliye ilişkin açıklamada, olay yerindeki bulgular ve tanık beyanlarının araştırıldığı bildirildi. Olayda mağdurun yaşı ve olayın meydana geldiği koşullar, soruşturmanın öncelikli yürütülmesine yol açtı.

Gözaltı ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği, yetkililerin olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Olayın yargı süreci ve soruşturma sonucu ile ilgili yeni gelişmelerin kamuoyuna aktarılması bekleniyor.

Esenyurt'ta 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı