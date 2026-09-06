başakşehir millet bahçesi'nde kadın ve aile festivali başladı

BAKMER festivali kapılarını ziyaretçilere açtı

Başakşehir Belediyesi tarafından "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında düzenlenen BAKMER Kadın ve Aile Festivali dün akşam Başakşehir Millet Bahçesi'nde başladı. Festival, kadın, aile, kültür ve sanatı buluşturan programlarıyla 12 Eylül'e kadar sürecek ve gün boyunca farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler sunacak.

Festival programı ve etkinlikler:

Alan genelinde kurulan 23 stantta kadınların örgü, nakış, ahşap ve seramik, takı tasarımı, gastronomi, resim ve ebru gibi el emeği ürünleri sergileniyor. Ziyaretçiler bu stantlarda ürünleri görüp satın alabilmenin yanı sıra atölyelere katılarak uygulamalı deneyim elde edebiliyor. Festival boyunca her gün saat 18.00'den itibaren atölye çalışmaları, çocuklara yönelik sahne gösterileri ve her akşam saat 20.30'da söyleşiler düzenlenecek.

Etkinlik takvimi içinde dikkat çeken yarışmalar arasında şiş örücülüğü, resim ve yemek yarışmaları yer alıyor. Yemek yarışmasının yarı finali 8 Eylül'de, büyük finali ve ödül töreni ise festivalin kapanış günü olan 12 Eylül'de yapılacak. Ayrıca 9 Eylül akşamı Onur Basri Aksu bir mini konser verecek.

BAKMER’in amacı: üretim, eğitim ve sosyal destek:

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu programda festivalin hem kadınların emeğini görünür kılmak hem de kişisel gelişim ve gelir yaratma fırsatları sunmak adına önemli olduğunu vurguladı. Kartoğlu, tüm İstanbul’daki kadınları festivale davet ederek güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye bağlantısına dikkat çekti.

Etkinlikler, belediyenin kültür merkezlerinde gerçekleştirilen kurslarla doğrudan ilişkili. Kurslara Başakşehirli uygulaması üzerinden başvuru yapılabiliyor ve tamamlanan eğitimler sonrasında katılımcılara kurs bitirme belgeleri veriliyor. Kursiyerler öğrendikleri tekniklerle ürün üretiyor ve BAKMER mağazalarında ya da festivalde satışa sunabiliyorlar; böylece aile bütçesine katkı sağlanıyor.

Eğitmenlerin deneyimleri ve kursların işlevi:

El sanatları hocası Hatice Şenel, kursların dokuz aylık programlar halinde yürütüldüğünü, katılımcıların eğitim sonunda farklı ürünler üretip satışa sunabildiklerini belirtirken atölye çalışmalarının pratik uygulama imkânı sunduğunu anlattı. Tığ ve şiş örücülüğü eğitmeni Sare Yalçın ise kursların yaklaşık 6-7 ay sürdüğünü, temel bilgilerin ilk ayda verildiğini ve ileri seviye üretim için daha uzun pratik gerektiğini ifade etti.

21 yıllık el sanatları eğitmeni Tenzile Esen, BAKMER çatısı altında beş buçuk yıldır görev yaptığını, kursiyerlerin aldıkları eğitimlerle ilerleyip farklı kurslara katılarak kendilerini geliştirdiklerini aktardı. El sanatları ve ahşap boyama eğitmeni Elif Çağlar ise kültür merkezlerinin sunduğu imkânların katılımcılar için erişilebilir ve konforlu bir ortam sağladığını, kursların aynı zamanda bir terapi işlevi gördüğünü söyledi.

Festival, hem el emeğini görünür kılmayı hem de kadınlara eğitim, üretim ve sosyal dayanışma imkânı sunmayı amaçlıyor. Başakşehir Millet Bahçesi'nde devam eden etkinliklere ilgi gösteren ziyaretçiler atölyelere katılabilir, söyleşilere iştirak edebilir ve sergilenen ürünlerden destekleyebilirler.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KADIN VE AİLE FESTİVALİ’NİN AÇILIŞI DÜN AKŞAM BAŞAKŞEHİR MİLLET BAHÇESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KADIN, AİLE, KÜLTÜR VE SANATI BİR ARAYA GETİREN FESTİVAL, 12 EYLÜL’E KADAR ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE DEVAM EDECEK.