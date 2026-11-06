Başakşehir'de direksiyon hakimiyetini yitiren tır yola devrildi

olay ve ilk bilgiler:
Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tır yola devrildi. Olay yerinde yetkililere haber verildi ve bölgeye ekipler sevk edildi.
müdahale ve trafik durumu:
Ekiplerin müdahalesi sürerken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu ve ulaşımda aksama yaşanıyor. Sürücülerden dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri isteniyor.
Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yola devrildi
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