Kuşadası'ndaki silahlı saldırıda iki şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 Kasım Pazar sabahı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen silahlı saldırı sonrası yürütülen soruşturmada, firari saldırganlara yardım ettikleri değerlendirilen üç kişi gözaltına alındı.

Yaralanmalar ve sağlık durumları:

Saldırıda M.Ç. karnından ve bacaklarından, M.Y. ise bacaklarından vurularak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ağır yaralı olan M.Ç. ameliyata alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma, gözaltı ve adli süreç:

Polis ekipleri tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve yürütülen soruşturma sonucu, firari şüphelilere yardım ve yataklık ettikleri değerlendirilen H. D., H. D. ve M. S.D. isimli üç şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H. D. ile M. S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayı gerçekleştirdikleri belirtilen firari şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

KUŞADASI’NDA SİLAHLI SALDIRI OLAYINDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI