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Kocaeli'de mezarlıklarda güvenlik ve düzen için duvar ve kapı yenilemeleri

Kocaeli'de 12 ilçede mezarlıklarda yıpranan duvarlar onarılıyor, hasarlı kapılar tamir ediliyor ve ihtiyaç olan girişlere yeni kapılar monte ediliyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kocaeli'de mezarlıklarda güvenlik ve düzen için duvar ve kapı yenilemeleri

Kocaeli genelinde mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmaları yoğunlaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, saha incelemeleri ve ihtiyaç tespitleri doğrultusunda kent genelinde mezarlıklarda kapsamlı bakım ve onarım faaliyetleri yürütüyor. Ekiplerin önceliği, zamanla yıpranan veya zarar gören duvarların onarılması, hasarlı kapıların tamiri ve ihtiyaç duyulan noktalara yeni kapıların monte edilmesiyle mezarlıkların güvenlik ve düzen standartlarını yükseltmek.

Çalışmanın kapsamı:

Yapılan saha tespitlerine göre; yıkılan veya hasar gören taş duvarlar onarılıyor, gerektiğinde beton dökme gibi uygulamalarla sağlamlaştırılıyor. Mevcut kapılarda meydana gelen arızalar tamir edilirken, kullanım ihtiyaçlarına göre yeni kapılar da hazırlanıp montajı yapılıyor. Tüm uygulamalar, mezarlıkların çevre güvenliği, girişlerin düzeni ve ziyaretçi kullanım kolaylığı gözetilerek gerçekleştiriliyor.

Tamamlanan işler ve örnek uygulamalar:

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda pek çok noktada müdahaleler tamamlandı. Öne çıkan örnekler arasında Kandıra Topluca Köy Mezarlığı'nda kırık kapı tamiri, Karadivan Köy Mezarlığı'na yeni kapı montajı, Dalca Köy Mezarlığı'na sürgülü kapı takılması; ayrıca Karayakuplu ve Yassıbağ Köy Mezarlıkları'nda yeni kapı montajlarının tamamlanması yer alıyor. İzmit Hatipköy Mezarlığı'nda ise yıkılan taş duvarın onarımı kapsamında beton dökme işlemi uygulandı.

Vatandaş talepleri ve sonraki adımlar:

Ekipler, vatandaşlardan gelen talepler ile saha incelemelerinde belirlenen öncelikleri dikkate alarak çalışmaları koordine ediyor. Yapılan onarım ve montaj işlemlerinin ardından düzenleme ve çevre bakım faaliyetleri de eş zamanlı yürütülerek mezarlıkların daha bakımlı, güvenli ve kullanışlı hale gelmesi hedefleniyor. Süreç, ihtiyaç tespiti ve periyodik bakım esasına göre devam edecek.

KOCAELİ GENELİNDEKİ 12 İLÇEDE BULUNAN MEZARLIKLARDA DUVAR VE KAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI...

KOCAELİ GENELİNDEKİ 12 İLÇEDE BULUNAN MEZARLIKLARDA DUVAR VE KAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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