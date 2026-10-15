Başakşehir'de gece otoparkında alevler paniğe yol açtı, site tahliye edildi

olayın gelişimi:

İstanbul Başakşehir'de, Vadişehir 1. Etap Sitesi otoparkında gece saatlerinde park halindeki bir araçta yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın 34 SV 5933 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

müdahale ve tahliye:

Ekipler yangına hızla müdahale ederken, olası bir patlama ve yangının site içindeki alanlara sıçrama riski değerlendirilerek site sakinleri güvenlik amaçlı tahliye edildi. Müdahale sırasında ekiplerin çalışmaları sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve operasyon güvenli şekilde sürdürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

inceleme ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından resmî inceleme başlatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, olay yerinde delil toplama ve yangının kaynağını belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Site yönetimi ve güvenlik birimleri, tahliye ve müdahale sürecinin ardından gerekli koordinasyonu sağlamak için yetkililerle iş birliği yapıyor.

Gelişmeler, yetkililerin yapacağı açıklamalar ve inceleme sonuçlarına göre kamuoyuyla paylaşılacak.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DE BİR SİTENİN OTOPARKINDA PARK HALİNDEKİ ARAÇTA ÇIKAN YANGIN NEDENİYLE, OLASI BİR PATLAMA RİSKİNE KARŞI SİTE SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ.