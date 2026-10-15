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Ekipler Sahil Güvenlik öncülüğünde Sarıyer'de mahsur kalan Demet Özdemir'i tahliye etti

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki stüdyoda sel ve yoğun yağış nedeniyle mahsur kalan oyuncu Demet Özdemir, AFAD, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik, SAK ve AKUT'un ortak çalışmasıyla botla tahliye edildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 04:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ekipler Sahil Güvenlik öncülüğünde Sarıyer'de mahsur kalan Demet Özdemir'i tahliye etti

Ekipler koordineli çalışmayla stüdyoya ulaştı

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış sonrası bir stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir, yardım çağrısı üzerine harekete geçen ekipler tarafından kurtarıldı. Olay yerine ulaşan görevli ekipler, bölgenin suyla kaplanması nedeniyle botla müdahale etti.

Müdahale nasıl gerçekleşti:

İhbar sonrası AFAD, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik, SAK ve AKUT ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, stüdyonun bulunduğu binaya botla ulaşarak tahliye prosedürünü uyguladı ve Demet Özdemir'i güvenli bölgeye çıkardı.

Ekiplerin rolü ve operasyonun sonu:

Operasyon sırasında ekiplerin koordinasyonu öne çıktı; botla ulaşılan binadan gerçekleştirilen tahliye, suyla kaplanan alandan güvenli bir çıkış sağlanmasıyla tamamlandı. Yetkililer ve görevli ekipler, kurtarma çalışmasının kontrollü şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

Olayla ilgili olarak bölgedeki çalışmaların ve değerlendirmelerin sürdüğü, herhangi bir yaralanma veya ek bilginin kamuoyuna henüz yansımadığı belirtildi.

SARIYER İLÇESİ AYAZAĞA MAHALLESİ’NDEKİ STÜDYODA MAHSUR KALAN OYUNCU DEMET ÖZDEMİR, SAHİL GÜVENLİK...

SARIYER İLÇESİ AYAZAĞA MAHALLESİ’NDEKİ STÜDYODA MAHSUR KALAN OYUNCU DEMET ÖZDEMİR, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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