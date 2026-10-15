Küçükçekmece’de minarenin kurşun levhaları parçalandı, sokak güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

Küçükçekmece’de minare levhalarının devrilmesi trafiği durdurdu

İstanbul Küçükçekmece’de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve rüzgar, Kuledibi Mevlana Camii’nin minaresinde bulunan kurşun levhaların bir kısmının kopmasına neden oldu. Kopan parçalar Hanımeli Sokak üzerinde park halindeki bir aracın üzerine düştü.

olayın gelişimi:

İddiaya göre kent genelinde hissedilen kuvvetli rüzgar ve yağış sırasında minaredeki bazı kurşun levhalar yerlerinden ayrıldı. Parçaların düşmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldi; yaralanan olmadı. Olay gece saatlerinde, Kuledibi Mevlana Camii çevresinde yaşandı ve bölge sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

ekiplerin müdahalesi ve alınan önlemler:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri Hanımeli Sokak’ta güvenlik şeridi çekti ve sokak, tedbir amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Hasar gören araç çekiciyle bölgeden kaldırıldı, düşen kurşun levha parçaları ise ekipler tarafından toplandı. Yetkililer, benzer risklere karşı kötü hava koşullarında cephe ve dış yüzey kontrollerinin önemine dikkat çekti.

Olayla ilgili olarak herhangi bir adli işlem veya ikinci bir can kaybı bildirilmedi; soruşturma ve kontrol çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE SAĞANAK YAĞIŞ VE RÜZGARIN ARDINDAN CAMİ MİNARESİNDEKİ KURŞUN LEVHA PARÇALARI SOKAĞA DÜŞTÜ. LEVHALAR PARK HALİNDEKİ BİR ARACIN ÜSTÜNE DÜŞERKEN OLAYDA YARALANAN OLMADI.