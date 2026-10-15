Kağıthane'de taşkın tarihi Sadabad kompleksini vurdu

olay yeri ve etkileri:

İstanbul Kağıthane'de etkili olan şiddetli yağışın ardından Kağıthane Deresi taştı ve dere kenarındaki Sadabad Bahçesi suyla doldu. Bahçe içinde yer alan tarihi Sadabad Camisi ile Sedef Atölyesi ve müştemilatın geniş bir bölümü su altında kaldı.

Taşkın, bölgedeki yeşil alanlar ve kültürel dokuda gözle görülür bir su baskınına yol açarken, yapıların alt kısımlarında su birikintileri oluştuğu bildirildi. Su seviyesinin yükselmesi bazı bağlantı yollarının ve bahçe içi alanların erişime kapatılmasına neden oldu.

müdahale ve tahliye çalışmaları:

Bölgede zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı; yetkililer halkın ve ziyaretçilerin bölgeden uzak tutulduğunu açıkladı. Yağışın şiddetinin azalmasının ardından su tahliye çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Yetkililer, tarihi yapıların suya maruz kalmasının ardından yapılacak değerlendirmeler ve korunma önlemlerinin önemine dikkat çekiyor. Bu tür olaylar, özellikle müştemilat ve atölye alanlarının hızlı müdahale gerektirdiğini gösteriyor.

İSTANBUL KAĞITHANE’DE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE KAĞITHANE DERESİ TAŞTI. TAŞKIN SONUCU SADABAD BAHÇESİ İÇERİSİNDE BULUNAN TARİHİ SADABAD CAMİSİ VE SEDEF ATÖLYESİ SULAR ALTINDA KALDI.