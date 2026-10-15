Arnavutköy'de yağışla mücadele: koordineli ekipler 7/24 göreve hazır

Arnavutköy'de sahada yoğun mesai sürüyor

Arnavutköy Belediyesi, yağışın yol açabileceği su baskınları ve olumsuzluklara karşı 300 personel ve 80 araç ile 7/24 görev yapıyor. Çalışmalar Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yönetilerek, riskli noktalarda hızlı müdahale hedefleniyor.

Saha çalışmaları ve öncelikler:

Ekipler ilçenin farklı noktalarında su birikintilerinin tahliyesi, tıkanan yağmur suyu kanallarının açılması, mazgal ve rögar temizliği ile su yollarının açılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. İş makineleri ve vidanjörlerle özellikle su baskını riski taşıyan cadde, sokak ve yerleşim alanlarında müdahale ediliyor. Dere yatakları, menfezler ve drenaj hatlarındaki temizlik çalışmaları devam ederken, yol güvenliğini tehdit eden su birikintileri gideriliyor ve kritik noktalarda ekipler hazır bekletiliyor.

Afet koordinasyon merkezi ve izleme sistemi:

Afet Koordinasyon Merkezi, saha faaliyetlerinin merkezî yönetimini sağlıyor; ilçe genelindeki yaklaşık 3 bin kamerayla cadde ve sokaklar anlık olarak izleniyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlar dijital harita sistemi üzerinden konumlandırılarak ilgili ekiplere yönlendiriliyor. Kamera görüntülerinde tespit edilen olumsuzluklara ise ihbar beklenmeden müdahale edilebiliyor, böylece hem gelen talepler hem de sahada tespit edilen riskler eş zamanlı değerlendiriliyor ve müdahale süreçleri hızlanıyor.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu de yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmaları yerinde inceledi, sahada görev yapan ekiplerden bilgi aldı ve vatandaşların güvenliği ile günlük yaşamın aksamaması için koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Fen İşleri, Temizlik İşleri ve ilgili birimlerin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan bölgelere iş makineleri, vidanjörler ve teknik müdahale araçları sevk ediliyor. Belediye, yağışın seyrini ve sahadaki gelişmeleri Afet Koordinasyon Merkezi üzerinden takip ederek, 7 gün 24 saat esasına göre muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlığını sürdürüyor.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞA KARŞI ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ, 300 PERSONEL VE 80 ARAÇLA 7/24 SAHADA GÖREV YAPIYOR. SU BASKINLARINA KARŞI TAHLİYE VE KANAL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, İLÇENİN DÖRT BİR YANI YAKLAŞIK 3 BİN KAMERAYLA ANLIK OLARAK TAKİP EDİLİYOR.