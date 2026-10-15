Dolar 49,4002 +0,05%
Euro 55,5551 +0,57%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.624,76 +1,54%
EUR/USD 1,1230 +0,65%
Brent Petrol 104,36 -1,60%
--°

Arnavutköy'de yağışla mücadele: koordineli ekipler 7/24 göreve hazır

Arnavutköy Belediyesi, 300 personel ve 80 araçla su tahliyesi, kanal temizliği ve 3 bin kamerayla izleme yaparak yağışa karşı 7/24 müdahale yürütüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 06:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Arnavutköy'de yağışla mücadele: koordineli ekipler 7/24 göreve hazır

Arnavutköy'de sahada yoğun mesai sürüyor

Arnavutköy Belediyesi, yağışın yol açabileceği su baskınları ve olumsuzluklara karşı 300 personel ve 80 araç ile 7/24 görev yapıyor. Çalışmalar Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yönetilerek, riskli noktalarda hızlı müdahale hedefleniyor.

Saha çalışmaları ve öncelikler:

Ekipler ilçenin farklı noktalarında su birikintilerinin tahliyesi, tıkanan yağmur suyu kanallarının açılması, mazgal ve rögar temizliği ile su yollarının açılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. İş makineleri ve vidanjörlerle özellikle su baskını riski taşıyan cadde, sokak ve yerleşim alanlarında müdahale ediliyor. Dere yatakları, menfezler ve drenaj hatlarındaki temizlik çalışmaları devam ederken, yol güvenliğini tehdit eden su birikintileri gideriliyor ve kritik noktalarda ekipler hazır bekletiliyor.

Afet koordinasyon merkezi ve izleme sistemi:

Afet Koordinasyon Merkezi, saha faaliyetlerinin merkezî yönetimini sağlıyor; ilçe genelindeki yaklaşık 3 bin kamerayla cadde ve sokaklar anlık olarak izleniyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlar dijital harita sistemi üzerinden konumlandırılarak ilgili ekiplere yönlendiriliyor. Kamera görüntülerinde tespit edilen olumsuzluklara ise ihbar beklenmeden müdahale edilebiliyor, böylece hem gelen talepler hem de sahada tespit edilen riskler eş zamanlı değerlendiriliyor ve müdahale süreçleri hızlanıyor.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu de yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmaları yerinde inceledi, sahada görev yapan ekiplerden bilgi aldı ve vatandaşların güvenliği ile günlük yaşamın aksamaması için koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Fen İşleri, Temizlik İşleri ve ilgili birimlerin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan bölgelere iş makineleri, vidanjörler ve teknik müdahale araçları sevk ediliyor. Belediye, yağışın seyrini ve sahadaki gelişmeleri Afet Koordinasyon Merkezi üzerinden takip ederek, 7 gün 24 saat esasına göre muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlığını sürdürüyor.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞA KARŞI ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ, 300 PERSONEL VE 80 ARAÇLA 7/24...

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞA KARŞI ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ, 300 PERSONEL VE 80 ARAÇLA 7/24 SAHADA GÖREV YAPIYOR. SU BASKINLARINA KARŞI TAHLİYE VE KANAL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, İLÇENİN DÖRT BİR YANI YAKLAŞIK 3 BİN KAMERAYLA ANLIK OLARAK TAKİP EDİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kağıthane'de taşkın tarihi Sadabad kompleksini vurdu
images

Sarıyer'de sağanak: Ayazağa'da 200'ün üzerinde çalışan kamyonlarla tahliye edild...
images

Bursa'da yağışla mücadele: bin 126 personel ve 439 araç sahada
images

Sağanak Maltepe caddelerini suya boğdu, E-5'te trafik kontrollü ilerliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kağıthane'de taşkın tarihi Sadabad kompleksini vurdu

Ekipler Sahil Güvenlik öncülüğünde Sarıyer'de mahsur kalan Demet Özdemir'i tahliye etti

Nuri Asan tesisinin planlardan çıkarılması ortak dayanışmayı görünür kıldı

Başakşehir'de gece otoparkında alevler paniğe yol açtı, site tahliye edildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı