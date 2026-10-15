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Sarıyer'de selde karşıya geçmeye çalışırken düşen kişi yaşamını yitirdi

Sarıyer Ayazağa’da selde karşıya geçmeye çalışırken düşüp başını kaldırıma çarpan 34 yaşındaki S.Y., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 03:43

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 03:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sarıyer'de selde karşıya geçmeye çalışırken düşen kişi yaşamını yitirdi

Sarıyer'de selde yaşamını yitiren kişi

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde etkili olan şiddetli sağanak sonrası oluşan selde karşıya geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y., ayağının kayması sonucu düşerek kafasını kaldırıma çarptı. Olay, konukevi önünde meydana geldi.

Olayın seyrine ilişkin bilgiler:

Edinilen bilgiye göre sel nedeniyle cadde suyla kaplanmıştı. Karşıya geçmeye çalışırken dengesini kaybeden S.Y., yere düşüp ayağa kalkamayacak durumda kaldı. Olay yerindeki vatandaşlar tarafından su birikintisinden çıkarılan S.Y. için hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Hastane müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı olan S.Y., Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen S.Y. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kamu güvenliği ve sel gibi ani su baskınları sırasında alınabilecek önlemler hakkında yetkililerce yapılan uyarılar sıklıkla anılsa da, yaşanan bu üzücü olay sel anında hareket ederken karşılaşılabilecek riskleri bir kez daha ortaya koydu.

SARIYER’DE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN OLUŞAN SELDE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE...

SARIYER’DE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN OLUŞAN SELDE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN 34 YAŞINDAKİ S.Y., DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞÜP KAFASINI KALDIRIMA ÇARPTI. AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILAN S.Y., YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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