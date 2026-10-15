Adana’da yoğun sabah yağışı şehir içi ulaşımı aksattı

Adana'da sabah sağanağı ve etkileri

Adana'da saat 05.00 sıralarında başlayan sağanak, yaklaşık 45 dakika boyunca etkili oldu. Kısa süreli ve yoğun yağışın ardından kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

yollarda su birikintileri ve ulaşım:

Yağış sonrası bazı noktalar kısa süreli su altında kaldı; bunun sonucunda yer yer ulaşım olumsuz etkilendi ve sabah saatlerinde yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle alçak kesimlerde ve ana arterlerde yüzeysel su birikintileri dikkat çekti.

kısa süreli sağanakların günlük yaşama etkisi:

Yaklaşık 45 dakikada etkisini gösteren sağanak, ulaşımda aksamaya yol açarken günlük programları da etkiledi. Sabah trafiğinde oluşan yavaşlamalar ve su birikintileri, kent içi ulaşıma kısa süreli aksamalar getirdi.

Adana'da 45 dakikalık sağanak yolları su altında bıraktı