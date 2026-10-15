Dolar 49,4002 +0,05%
Euro 55,5551 +0,57%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.624,76 +1,54%
EUR/USD 1,1230 +0,65%
Brent Petrol 104,36 -1,60%
--°

Adana’da yoğun sabah yağışı şehir içi ulaşımı aksattı

Adana'da sabah 05.00'te başlayan yaklaşık 45 dakikalık sağanak, ana cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı; bazı noktalarda ulaşım etkilendi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 06:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Adana’da yoğun sabah yağışı şehir içi ulaşımı aksattı

Adana'da sabah sağanağı ve etkileri

Adana'da saat 05.00 sıralarında başlayan sağanak, yaklaşık 45 dakika boyunca etkili oldu. Kısa süreli ve yoğun yağışın ardından kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

yollarda su birikintileri ve ulaşım:

Yağış sonrası bazı noktalar kısa süreli su altında kaldı; bunun sonucunda yer yer ulaşım olumsuz etkilendi ve sabah saatlerinde yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle alçak kesimlerde ve ana arterlerde yüzeysel su birikintileri dikkat çekti.

kısa süreli sağanakların günlük yaşama etkisi:

Yaklaşık 45 dakikada etkisini gösteren sağanak, ulaşımda aksamaya yol açarken günlük programları da etkiledi. Sabah trafiğinde oluşan yavaşlamalar ve su birikintileri, kent içi ulaşıma kısa süreli aksamalar getirdi.

Adana&#039;da 45 dakikalık sağanak yolları su altında bıraktı

Adana'da 45 dakikalık sağanak yolları su altında bıraktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ekipler Sahil Güvenlik öncülüğünde Sarıyer'de mahsur kalan Demet Özdemir'i tahli...
images

Başakşehir'de gece otoparkında alevler paniğe yol açtı, site tahliye edildi
images

Küçükçekmece’de minarenin kurşun levhaları parçalandı, sokak güvenlik gerekçesiy...
images

Sarıyer'de selde karşıya geçmeye çalışırken düşen kişi yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de yağışla mücadele: koordineli ekipler 7/24 göreve hazır

Kağıthane'de taşkın tarihi Sadabad kompleksini vurdu

Ekipler Sahil Güvenlik öncülüğünde Sarıyer'de mahsur kalan Demet Özdemir'i tahliye etti

Nuri Asan tesisinin planlardan çıkarılması ortak dayanışmayı görünür kıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı