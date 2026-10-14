Başakşehir’de sağanak yaşamı durdurdu: istasyon ve yollar sular altında kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Başakşehir'de yaşamı olumsuz etkiledi. Başakşehir Olimpiyat Metro İstasyonu ile çevresindeki yolların bazı bölümleri suyla doldu, vatandaşlar metroya erişimde güçlük yaşadı.

meteoroloji uyarısı ve yağışın etkileri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından başlayan sağanak, kent genelinde su taşkınlarına neden oldu. Başakşehir'de yollar göle dönerken sürücüler ilerlemekte zorlandı; bazı noktalarda su, duvarların üzerinden şelale gibi aktı.

metro erişiminde yaşanan zorluklar:

Metroya binmek isteyenler istasyon girişinde ve platform çevresinde su ve ıslak zeminden dolayı güçlük yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde vatandaşların temkinli hareket ettiği ve toplu taşımaya erişimde aksama yaşandığı görüldü.

BAŞAKŞEHİR OLİMPİYAT METRO İSTASYONU'NU SU BASTI