Başantrenör Taner Atik: hedefimiz hem Avrupa hem Efeler Ligi'nde şampiyonluk

Fenerbahçe Medicana yeni sezona iddialı başladı:

Fenerbahçe Medicana Başantrenörü Taner Atik, yeni sezon hazırlıkları ve hedefler hakkında İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Atik, 5 haftalık hazırlık döneminin ardından takımda bir adaptasyon sürecinin sürdüğünü, milli takımlardan dönen oyuncuların fiziksel ve mental toparlanmasının öncelik olduğunu belirtti. Bu sürecin ardından takım ritminin yakalanmasına odaklandıklarını aktardı.

Hazırlık döneminde hem birlikte başlayan hem de sonradan katılan oyuncuların bulunduğunu söyleyen Atik, sporda periodizasyonun önemine dikkat çekti ve oyuncuların yaz aylarında ağır bir yük altında olduklarını vurguladı. Teknik ekip olarak amaçlarının bu yükün etkilerini yönetmek ve takımdaki uyumu hızlandırmak olduğunu ifade etti.

Mücadeleci oyun felsefesi ve sorumluluk paylaşımı:

Atik, takımın oyun felsefesini netleştirirken öncelikli ilkenin mücadele olduğunu söyledi. Ona göre bu felsefe, skor ne olursa olsun oyunun tarzını değiştirmeyecek bir dayanıklılık ve kazanma kültürü gerektiriyor. "Biz her sayı için, her top için mücadele eden ve kazanma kültürünü yerleştiren bir takım anlayışıyla oyunumuzu sürdüreceğiz" sözleriyle bu yaklaşımı özetledi.

Transfer politikasında sadece bireysel teknik kapasitenin değil, takım uyumunun da belirleyici olduğunu kaydeden Atik, yeni oyuncuların kolektif oyuna katkı verecek profilde seçildiğini belirtti. Ayrıca takım içinde rekabeti teşvik eden bir ortam kurduklarını, baştan kimsenin oynayıp oynamayacağına dair ön yargı ile çalışmadıklarını vurguladı.

Pasör çaprazlarıyla ilgili soruya ise Atik, "İkisine de çok güveniyorum" diyerek Adis ve Kaan'dan bu sezon daha farklı performanslar beklediğini açıkladı; oyunculara verilen sorumlulukların maç içi rekabetle şekilleneceğini ekledi.

Fikstür yönetimi, kadro derinliği ve taraftara çağrı:

Atik, Efeler Ligi ve Avrupa maçlarının yoğun fikstürü konusunda planlamanın önemine değindi. Haftada iki maç oynamanın dezavantaj yaratabileceğini ama bu tempoya alışkın oyuncular ve teknik kadroda olduklarını belirtti. Başarı için doğru yüklenme-dinlenme dengesinin, yani iyi bir periodizasyonun kritik olduğunu söyledi.

Takımın 14 kişilik kadrosunun tamamının her maçı oynayabilecek nitelikte olduğuna dikkat çeken Atik, bu derinliğin sezon içinde farklı dönemlerde avantaj sağlayacağını belirtti. "14 oyuncumuzun 14'ü de her maçı oynayacak nitelikte" şeklindeki ifadesi kadrodaki dengeden duyduğu memnuniyeti gösterdi.

Taraftara yönelik çağrısında ise Atik, kulüp ve takım kültürünü olumsuz etkileyecek davranışlara karşı uyanık olunmasını istedi ve "Taraftarımızı iyi günde kötü günde yanımızda görmek istiyoruz" diyerek destek talep etti.

Maç içi özgürlükler ve kritik anlarda sorumluluk dağılımına ilişkin olarak Atik, oyunculara belli sınırlar içinde yaratıcılık ve inisiyatif alanı tanıdıklarını; en kritik anlarda hangi oyuncunun sorumluluk alacağının esasen o anı yaşayan oyuncunun kararına bağlı olduğunu belirtti. Tecrübeli isimlerin bu tür anlarda takıma katkı vereceğine inandığını ifade etti.

Sezon hedeflerini net şekilde koyduklarını söyleyen Atik, "Hem Avrupa'da hem de Efeler Ligi'nde mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Kupayı kaldırmak istiyoruz" sözleriyle şampiyonluk beklentisini yineledi. Sorumluluğun farkında olduklarını ancak bu yükün altından kalkabilecek bir ekibe sahip olduklarını vurgulayan başantrenör, fair-play çerçevesinde sakatlıklardan uzak, iyi olanın kazandığı bir sezon temennisinde bulundu.

Genel olarak Atik'in mesajı net: takım kimliği, disiplinli hazırlık süreci, kadro derinliği ve taraftar desteğiyle hem yerel hem de Avrupa arenasında iddialı bir Fenerbahçe Medicana izlemek istiyorlar. Bu hedefe ulaşmak için sezon boyunca hem saha içi mücadeleye hem de uzun periyotlu kondisyon yönetimine odaklanacakları anlaşılıyor.

Fenerbahçe Medicana Başantrenörü Taner Atik, yeni sezonda hem Efeler Ligi hem de Avrupa şampiyonluğu parolasıyla yola çıktıklarını belirterek, "Hem Avrupa'da hem de Efeler Ligi'nde mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Sorumluluğumuzun ne kadar yüksek olduğunun farkındayız ama bu yükün altından kalkabilecek nitelikte insanlardan oluşan bir ekibimiz olduğunu da görüyorum" dedi.