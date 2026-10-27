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Göztepe'nin hücum gücü arttı, savunma alarm veriyor

Göztepe, bu sezon ilk 9 haftada gol sayısını 11'den 19'a yükseltti; savunmada 3'ten 16'ya çıkan gol yeme, puan kaybına yol açtı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Göztepe'nin hücum gücü arttı, savunma alarm veriyor

Göztepe'de hücum artışı ve savunma zafiyeti:

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, son dönemde hücum verilerinde belirgin bir iyileşme gösterdi. Geçen sezonun ilk 9 haftasında takım 11 gol kaydederken, bu sezon aynı dönemde rakip ağları 19 kez havalandırdı. Bu artış, takımın hücum hattında daha fazla üretkenlik sağladığını ortaya koyuyor.

Savunma verileri ve puan tablosundaki yansıma:

Hücumdaki olumlu görünümün aksine savunmada ciddi bir gerileme yaşandı. Geçen sezon ilk 9 haftada Göztepe kalesinde sadece 3 gol görmüşken, bu sezon aynı dönemde kalesinde 16 gol gördü. Savunmadaki bu zaaf, takımın maç sonuçlarına da doğrudan yansıdı.

Rakamsal olarak geçen sezonun ilk 9 haftasında Göztepe 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan topladı. Bu sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle takımın hanesine 12 puan yazıldı. Aradaki 4 puanlık fark, savunmadaki performans düşüşünün maliyetini gösteriyor.

Sezon değerlendirmesi ve çıkarımlar:

Hücum hattında sağlanan ilerleme, Göztepe için umut verici; ancak savunmadaki gevşeme takımın genel performansını gölgeliyor. Son haftalardaki galibiyetlerle yakalanan çıkış, kayıpları kapatma potansiyeli sunsa da ilk 9 haftanın istatistikleri savunma disiplininin yeniden tesis edilmesi gerektiğini işaret ediyor. Takımın hem hücum verimliliğini koruması hem de savunma organizasyonunu güçlendirmesi, lig mücadelesinde daha dengeli sonuçlar almak için kilit olacak.

GÖZTEPE, GEÇEN SEZONUN İLK 9 HAFTASINDA 11 GOL ATARKEN, BU SEZON AYNI DÖNEMDE RAKİP FİLELERİ 19...

GÖZTEPE, GEÇEN SEZONUN İLK 9 HAFTASINDA 11 GOL ATARKEN, BU SEZON AYNI DÖNEMDE RAKİP FİLELERİ 19 KEZ HAVALANDIRDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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