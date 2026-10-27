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Büyükorhanspor’da yeniden yapılanma: ali erdem başkanlığında hedef saha ve altyapı

Büyükorhanspor'un tek adayla seçilen yeni başkanı Ali Erdem, 18 kişilik yönetimle güçlü takım, kurumsallaşma ve ilçeye yeni bir futbol sahası hedefliyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Büyükorhanspor’da yeniden yapılanma: ali erdem başkanlığında hedef saha ve altyapı

Kongre ve başkan değişimi:

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde gerçekleştirilen Büyükorhanspor Kulübü olağan kongresinde tek aday olarak yer alan Ali Erdem kulübün yeni başkanı seçildi. Yaklaşık 7 yıldır başkanlık yapan Caner Sevik görevini devrederken, kongrede yönetim kurulu üyelerinin tek tek tanıtılması ve kurumsal hazırlıkların öne çıkması dikkat çekti.

Kongre sonrası resmî devir teslim süreci tamamlanmış olup, kulübün yönetiminde göreve başlayan 18 kişilik yönetim kurulu aktif görev alacak bir anlayışla çalışacağını açıkladı.

Yönetimin öncelikleri:

Yeni başkan Ali Erdem, Büyükorhanspor’u sportif ve kurumsal açıdan ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti. Yönetimin öncelikleri arasında güçlü bir takım oluşturmak, altyapıya öncelik vererek gençleri futbola kazandırmak ve kulübün yönetim yapısını güçlendirmek bulunuyor. Kulübün ilçeyi her platformda en iyi şekilde temsil eden ve herkesin gurur duyduğu bir yapı haline gelmesi amaçlanıyor.

saha ve altyapı çalışmalarının yolu:

Erdem, Büyükorhanspor’un maçlarını kendi ilçesinde oynayabilmesi için futbol sahası ihtiyacına vurgu yaptı. Bu konuyla ilgili ilgili kurumlarla görüşmelerin başlatıldığı, sürecin yakından takip edileceği ve gerekli girişimlerin yapılacağı belirtildi. Altyapının güçlendirilmesiyle birlikte ilçede futbol heyecanının yeniden canlandırılması da yeni dönemin öncelikleri arasında yer alıyor.

Yeni başkan, kongreye katılan siyasi temsilcilere, belediye başkanlarına, kurum temsilcilerine, muhtarlara, derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek yeni dönemin hem Büyükorhanspor hem de Büyükorhan ilçesi için hayırlı olmasını diledi.

BURSA’NIN BÜYÜKORHAN İLÇESİNDE BÜYÜKORHANSPOR KULÜBÜ’NÜN OLAĞAN KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TEK...

BURSA’NIN BÜYÜKORHAN İLÇESİNDE BÜYÜKORHANSPOR KULÜBÜ’NÜN OLAĞAN KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TEK ADAY OLARAK KONGREYE KATILAN ALİ ERDEM, KULÜBÜN YENİ BAŞKANI SEÇİLDİ. YENİ YÖNETİMİN ÖNCELİKLİ HEDEFLERİ ARASINDA GÜÇLÜ BİR TAKIM OLUŞTURMAK, KULÜBÜ KURUMSAL BİR YAPIYA KAVUŞTURMAK VE İLÇEYE FUTBOL SAHASI KAZANDIRMAK OLDUĞU AÇIKLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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