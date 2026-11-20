Başhekim Taş hastane birimlerini yerinde inceledi:

Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki poliklinik ve servislerde incelemelerde bulundu. Yapılan ziyaretlerde birimlerin çalışma düzeni, hasta kabul süreçleri ve hizmet akışı yerinde gözlemlendi.

Ziyaretin kapsamı:

Taş, hekimler ve sağlık çalışanlarıyla görüşerek birimlerin karşılaştığı ihtiyaçlar ile yürütülen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sağlık personelinin sahadaki uygulamalarına ilişkin doğrudan geri bildirim alındı; ekiplerin iş yükü, hasta yönlendirme ve hizmet sunumuna dair gözlemler not edildi.

Hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim:

Ziyaret sırasında hasta ve hasta yakınları ile bir araya gelen Taş, talepleri ve önerileri dinleyip geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaların memnuniyeti ve talep edilen düzenlemeler üzerine doğrudan bilgi alınması, yönetim ile sahadaki ihtiyaçların daha hızlı eşleştirilmesine olanak sağladı.

Hastane yönetiminin öncelikleri:

Hastane yönetiminin açıklamasına göre yürütülen çalışmaların amacı, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve hasta odaklı hizmet anlayışını geliştirmek. Bu çerçevede yapılan yerinde incelemelerin, hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik adımların planlanmasında temel veri sağladığı belirtildi.

ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ DOÇ. DR. HAKAN GÖKALP TAŞ, POLİKLİNİK VE SERVİSLERDE İNCELEMELERDE BULUNDU