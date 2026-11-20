yenileme ve açılış

Hatay'da 6 Şubat depremleri ve devamındaki sarsıntıların ardından bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan buz pisti, yeni ekipmanlarla yeniden hizmete sunuldu. Valiliğin katkılarıyla gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarının ardından pist özellikle çocukların kullanımına açıldı.

etkinlikte buluşma ve katılım

Açılış kapsamında düzenlenen ve "Yüreğimizdeki Işık Projesi" adıyla yürütülen etkinlikte Vali Mustafa Masatlı çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik sırasında çocuklar buz pateniyle tanıştı; Masatlı çocuklarla yakından ilgilenerek onların heyecanına eşlik etti ve günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

sosyal ve sportif kazanımlar

Vali Masatlı, çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle daha fazla buluşmasının önemine dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin çocukların kişisel gelişimlerine, özgüven kazanmalarına ve sosyal ilişkilerini güçlendirmelerine katkı sağladığını belirtti ve yerel yönetim desteğinin bu amaçla sürdürüleceğini vurguladı.

VALİ MUSTAFA MASATLI, YENİLENEN BUZ PİSTİNDE ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ.