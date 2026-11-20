Sigara bırakılmadıkça akciğer kanseri riski sürüyor

Akciğer kanseri, dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenleri arasında yer alıyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) verilerine göre 2024 yılında yaklaşık 2,6 milyon kişiye akciğer kanseri tanısı konulmuş, 1,9 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Acıbadem Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zarife Açıkgöz, vakaların yaklaşık %85inin tütün kullanımı ile ilişkilendirildiğini belirterek sigaranın akciğer kanserindeki rolünü vurguladı.

Sigara akciğer hücrelerine nasıl zarar veriyor:

Dr. Zarife Açıkgöz, sigara içen kişilerde akciğer kanseri gelişme riskinin hiç sigara içmeyenlere kıyasla 15 ila 30 kat daha yüksek olabildiğini söyledi. Bu risk; sigaraya başlama yaşı, günlük tüketilen sigara miktarı ve kullanım süresiyle doğrudan ilişkilidir. Sigara dumanında bulunan 70'ten fazla kanserojen madde, akciğer hücrelerinin DNA'sına doğrudan zarar vererek zaman içinde kansere dönüşebilecek hücresel değişikliklere neden olur. Uzun süreli maruziyet ayrıca akciğerlerde kronik iltihaplanma ve sürekli hücre hasarı yaratarak kanser gelişimi için uygun bir ortam oluşturur.

Sigarayı bırakmak ve pasif içicilik önlemleri:

Uz. Dr. Zarife Açıkgöz, akciğer kanserine karşı korunmada en etkili adımın sigaraya hiç başlamamak ya da kullananların mümkün olan en kısa sürede bırakmak olduğunu belirtti. Akciğer kanseri tanısı almış hastaların dahi hangi evrede olurlarsa olsunlar sigarayı bırakmanın tedaviye olan olumlu etkilerini göz ardı etmemeleri gerektiğini vurguladı. Bu süreçte profesyonel destek almak, sigara bırakma polikliniklerinden ve uygun tedavi seçeneklerinden yararlanmak önemlidir. Uzman, sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç olmadığını özellikle hatırlattı.

Sigaranın zararları yalnızca aktif içicilerle sınırlı değildir. Pasif içicilik de önemli bir sağlık tehdidi oluşturur; yapılan araştırmalar pasif sigara dumanına maruz kalmanın hiç sigara içmemiş kişilerde akciğer kanseri riskini yaklaşık %20-30 oranında artırabildiğini gösteriyor. Bu nedenle kapalı alanlarda tütün dumanına maruziyetin önlenmesi, toplum sağlığını korumak açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, Dr. Zarife Açıkgöz'ün işaret ettiği gibi tütün kullanımı akciğer kanserinin en önemli önlenebilir risk faktörüdür ve hem bireysel hem toplumsal düzeyde alınacak önlemler, mortaliteyi azaltmada belirleyici rol oynayacaktır.

ACIBADEM BAYINDIR KAVAKLIDERE HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. ZARİFE AÇIKGÖZ