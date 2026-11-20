Denizli'de antimikrobiyal farkındalık çalışmaları

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında sağlık tesislerinde bilgilendirme stantları kurdu. 18-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlara antimikrobiyal direnç, antibiyotiklerin doğru ve bilinçli kullanımı ile gereksiz antibiyotik tüketiminin yol açabileceği sağlık riskleri anlatıldı.

Stantlarda verilen başlıca bilgiler:

Standlarda dağıtılan broşürler ve görevli sağlık personelinin bilgilendirmeleriyle, antibiyotiklerin yalnızca bakteri kaynaklı enfeksiyonlarda etkili olduğu, soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi viral hastalıklarda antibiyotik kullanımının gereksiz ve zararlı olabileceği vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü ve 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası olarak belirlenen dönemde yürütülen çalışmalarda, 2026 yılı teması olan "Tek Sağlık, Tek Eylem: Antimikrobiyal Direnci Şimdi Önleyin" mesajı paylaşıldı.

İl Sağlık Müdürü'nün uyarıları:

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, antimikrobiyal direncin küresel bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti. Öztürk, "Antibiyotikler yalnızca bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi viral hastalıklarda antibiyotiklerin etkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca, hekim önerisi olmadan ilaç kullanılmaması, başkasına ait antibiyotiklerin alınmaması, daha önceki tedavilerden kalan ilaçların yeniden kullanılmaması ve tedavi süresinin hekim önerisi dışında değiştirilmemesi gerektiğini belirtti. Eczacılara danışılarak hekim reçetesinde yazılı olan durumlarda uygun miktar ve sürede antibiyotik kullanımının önemine işaret etti.

Hafta boyunca kurulan stantlarla akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılmaya çalışıldığını söyleyen Öztürk, "Antibiyotik direnciyle mücadele, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır" çağrısında bulundu.

Doğru ilaç kullanımı, sağlık çalışanlarının önerilerine uyum ve toplumsal duyarlılık ile antimikrobiyal direncin önüne geçilebileceği vurgulandı. Vatandaşlar, stantlardan alınan bilgilere göre hekim ve eczacı önerilerine uymaya davet edildi.

18-24 KASIM DÜNYA ANTİMİKROBİYAL FARKINDALIK HAFTASI KAPSAMINDA DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SAĞLIK TESİSLERİNDE FARKINDALIK STANTLARI AÇILDI. STANTLARDA VATANDAŞLARA ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ, ANTİBİYOTİKLERİN DOĞRU VE BİLİNÇLİ KULLANIMI, GEREKSİZ ANTİBİYOTİK TÜKETİMİNİN YOL AÇABİLECEĞİ SAĞLIK SORUNLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRMELERDE BULUNULDU.