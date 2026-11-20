TAG otoyolu'nda makas atması kazaya dönüştü: otobüs ve tır çarpıştı, 20 yaralı

Nogaylar mevkiinde meydana gelen kazada, iddiaya göre sürücüsü Ö.A. olan gübre yüklü 21 AHH 969 plakalı tır refüje çarparak makas attı. Ardından arkadan gelen S.A. yönetimindeki 47 ACE 644 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkan tıra çarpıştı; kazada otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı.

Kaza yeri ve oluş biçimi:

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre tırın refüje çarpıp makas atması olayın zincirleme şekilde büyümesine yol açtı ve arkadan gelen tur otobüsü bu makasa çarparak durabildi. Kazanın tam oluş şekli ve nedenleri jandarma ekipleri tarafından inceleniyor.

Müdahale ve soruşturma:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 3'ü ağır, toplam 20 kişi Gaziantep kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan tur otobüsünün İstanbul'dan Mardin'e seferde olduğu bildirildi.

Otoyoldaki trafik akışı, Gaziantep yönüne tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, tır sürücüsü gözaltına alındı. Jandarma tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı ve kaza yeri incelemesi sürüyor.

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP (TAG) OTOYOLU NURDAĞI KESİMİNDE TUR OTOBÜSÜ İLE TIRIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3'Ü AĞIR OLMAK ÜZERE TOPLAM 20 KİŞİ YARALANDI.