Gece boyunca süren lodosun etkileri:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da etkisini gösteren lodos, gece boyunca sürdü. Kent genelinde hissedilen şiddetli rüzgar, kıyı kesimlerinde belirgin etkiler yarattı.
Rüzgarın denizde ve sahilde yarattıkları:
Beşiktaş Sahili'nde rüzgarın etkisiyle denizde dalgalar oluştu, sahil boyunca su hareketliliği arttı. Kıyıdaki ağaçların dalları rüzgâr nedeniyle sallanırken, bazı bölgelerde dalga yüksekliği gözle görülür şekilde yükseldi.
Vatandaşların gözlemleri ve davranışları:
Denizde oluşan dalgaları izlemek isteyen vatandaşlar sahile gelerek bir süre kaldı ve gözlemlerini paylaştı. Yetkililerin uyarıları hatırlatılırken, olası tehlikelere karşı tedbiri elden bırakmama çağrısı yapıldı.
İstanbul’da gece lodos etkili oldu
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