Erzincan'da ilçe hastanelerinin durumu masaya yatırıldı

Erzincan'da gerçekleştirilen toplantıda, ilçe hastanelerinin hizmet ve performans göstergeleri kapsamlı biçimde değerlendirildi. Toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile ilçe hastanelerinin başhekimleri, hastane müdürleri ve Sağlıkta Değerlendirme Standartları (SDS) sorumluları katıldı.

Toplantının odağı:

Görüşmede, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları çerçevesinde ilçe hastanelerinin mevcut durumu ve uyum düzeyi ele alındı. Katılımcılar, standartların uygulanmasına ilişkin gözlemlerini paylaştı ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik ortak yaklaşımlar üzerinde durdu.

Uygulama ve izleme süreçleri:

Toplantıda, standartların uygulanmasını kolaylaştıracak yöntemler, değerlendirme süreçlerindeki şeffaflık ve sürekliliğin sağlanması konuları tartışıldı. Başhekimler ve yöneticiler, sahadaki uygulamaların izlenmesi, eğitim ve iç denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğinde mutabık kaldı. Ayrıca SDS sorumluları, değerlendirme kriterlerinin kurum içinde düzenli takip edilmesinin önemini vurguladı.

Toplantı, ilçe hastanelerinde hasta güvenliği ve hizmet etkinliğini artırmaya yönelik adımların belirlenmesi ve ortak sorumluluk bilincinin pekiştirilmesi ile sona erdi. Katılımcılar, belirlenen hususların takibi ve uygulamaya yönelik raporlamaların sürdürülmesi konusunda kararlılık gösterdi.

ERZİNCAN'DA İLÇE HASTANELERİNİN HİZMET VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ DEĞERLENDİRİLDİ