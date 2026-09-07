Basının etkisi iddiası: otizmli Kuzey davasında tutuklu eğitmen savunmasını yineledi

dava süreci ve iddialar:

Olay, 21 Nisan tarihinde Mersin'de faaliyet gösteren bir rehabilitasyon merkezinde ortaya çıktı. Aile, 2,5 yıldır aynı merkezde eğitim gören oğulları Kuzey Yılmaz (5)'ın huzursuz davrandığını ve vücudunda darp izleri olduğunu fark etti. Ebeveynler Bahattin ve Sermin Yılmaz, merkezin yönetiminden güvenlik kamerası kayıtlarını talep etti.

Kayıtlarda, eğitmen S.P.C. (31)'nin çocuğa müdahale ederken darp ettiği iddiası yer aldı. Aile şikayetçi oldu, S.P.C. gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan dava açıldı.

sanığın duruşmadaki savunması:

Sanık S.P.C., Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmada savunma yaptı. S.P.C., 4 aydır tutuklu olduğunu belirterek ailesiyle birlikte psikolojik baskı altında olduklarını söyledi. Duruşmaya basının davet edildiğini, bununla mahkeme kararının etkilenmeye çalışıldığını ve basın yoluyla halkın kin ve düşmanlığa sevk edildiğini iddia etti.

Sanık, içeride tehlike altında olduğunu öne sürdü ve başına bir şey gelirse sorumlunun müştekiller olacağını söyledi. Ayrıca aileye yönelik, çocuğun üzerinden maddi ve manevi çıkar sağlama iddiasını dile getirdi.

aile beyanları ve mahkeme kararı:

Anne Sermin Yılmaz, duruşmada verdiği ifadede çocuğunu güven duyarak teslim ettiği kurumda periyodik ve sistematik şekilde insan onuruyla bağdaşmayan fiziksel ve ruhsal muamele gördüğünü anlattı. Kulağının çekildiği, başının masaya vurulduğu, tokatlandığı ve korkutularak sindirildiğini belirten anne, "Çocuğum sadece yaralanmamış bir de eziyet görmüş" dedi.

Sermin Yılmaz, suçunu inkar eden ve pişmanlık göstermeyen sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını ve meslekten men edilmesini talep etti; tek tesellinin mahkemenin sağlayacağı adalet olduğunu söyledi.

Mahkeme, taraf beyanlarının ardından dosyada eksik olan raporların tamamlanmasına ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar verdi. Duruşmada S.P.C.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi ve dava bir sonraki duruşmaya ertelendi.

MERSİN’DE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE OTİZMLİ KUZEY YILMAZ’I (5) DARBETTİĞİ İDDİASIYLA TUTUKLU YARGILANAN EĞİTMEN S. P. C. (31), DURUŞMADA BASIN ÜZERİNDEN MAHKEME KARARININ ETKİLENMEYE ÇALIŞILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ. SANIK S. P. C., "DURUŞMAYA BASIN DAVET EDİLİYOR. BASIN ARACILIĞIYLA MAHKEME KARARI ETKİLENMEYE ÇALIŞIYORLAR. BASIN YOLUYLA HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK EDİYORLAR" DEDİ.