Samsun’da boşanma sürecinde cinsel saldırı iddiası adliyeye taşındı

Olayın gelişimi:

İlkadım ilçesinde gerçekleşen olayda, B.K. (28) boşanma aşamasındaki eşi Ö.K. (27)'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek polise şikâyette bulundu.

Soruşturmayı yürüten birim:

İhbarın ardından müdahaleyi İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri üstlendi ve olayla ilgili çalışma başlattı.

Gözaltı ve adli süreç:

Çalışma sonucu ekiplerce gözaltına alınan şüpheli Ö.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN’DA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN B.K., POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.