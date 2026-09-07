Dolar 48,4285 0,00%
Euro 56,3505 +0,18%
Bist 14.145,50 +0,95%
Altın Gram 6.970,12 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Samsun’da boşanma sürecinde cinsel saldırı iddiası adliyeye taşındı

İlkadım'da boşanma aşamasındaki eşe yönelik cinsel saldırı iddiasıyla yapılan şikâyet üzerine Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet ekipleri soruşturma başlattı; şüpheli adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun’da boşanma sürecinde cinsel saldırı iddiası adliyeye taşındı

Olayın gelişimi:

İlkadım ilçesinde gerçekleşen olayda, B.K. (28) boşanma aşamasındaki eşi Ö.K. (27)'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek polise şikâyette bulundu.

Soruşturmayı yürüten birim:

İhbarın ardından müdahaleyi İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri üstlendi ve olayla ilgili çalışma başlattı.

Gözaltı ve adli süreç:

Çalışma sonucu ekiplerce gözaltına alınan şüpheli Ö.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN’DA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN B.K., POLİS...

SAMSUN’DA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN B.K., POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kasımpaşa Sütlüce tüneli yakınında elektrik panosu yangını dikey bahçelere sıçra...
images

Aksu Karaöz'de alevlere karşı havadan ve karadan seferberlik
images

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı
images

Palu'da yol kenarında ağır yaralı bulunan polis memuru yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tarih okumalarına yönelik eleştiri ve bölgesel mesaj

Bağ bozumu şenlikleri kapsamında Manisa'nın bağcıları ve yetkilileri çözüm arayışında

Malaz ile Salur arasındaki yol 27 yıl sonra asfaltla buluştu

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti