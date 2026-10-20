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Sultandağı'nda muhtarların emeği takdir edildi

Afyonkarahisar Sultandağı'nda düzenlenen programda Kaymakam Muhammet Çınarka, muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki köprü rolünü vurgulayarak teşekkür etti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sultandağı'nda muhtarların emeği takdir edildi

Muhtarlar günü kapsamında ilçe düzeyinde kutlama gerçekleştirildi:

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde, Muhtarlar Günü vesilesiyle köy ve mahalle muhtarlarına yönelik bir kutlama programı düzenlendi. Etkinliğe ilçe kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katılarak samimi bir ortamda bir araya geldi.

Kaymakamın vurguları:

Kaymakam Muhammet Çınarka ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, muhtarların yerel yönetimlerin kılcal damarları olduğu hatırlatıldı. Çınarka, muhtarların devlet ile vatandaş arasında yürüttüğü köprü görevine dikkat çekerek yürüttükleri özverili çalışmalar için teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi.

Programın akışı ve kapanış:

Toplantı boyunca muhtarlarla yapılan sohbetler, karşılıklı görüş alışverişi ve yerel sorunların paylaşımı ön plandaydı. Etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi; organizasyon, muhtarların hem moral hem de kurumsal bağlarını güçlendirmeye yönelik bir buluşma olarak değerlendirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE, MUHTARLAR GÜNÜ VESİLESİYLE KÖY VE MAHALLE MUHTARLARINA...

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE, MUHTARLAR GÜNÜ VESİLESİYLE KÖY VE MAHALLE MUHTARLARINA YÖNELİK KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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