Eskişehir merkezli operasyonda banka hareketleriyle bağlantılı 86 şüpheli adliyede

Eskişehir merkezli operasyonda 86 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonu sonucu toplam 101 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 86 kişi geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

operasyonun kapsamı:

İkinci aşamada eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlar Eskişehir merkezli olmak üzere Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van illerinde yapıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilere ait banka hesaplarında 7,1 milyar lira işlem hacmi tespit edildi.

soruşturma ve adli süreç:

Soruşturmada, örgütlü şekilde çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine olanak sağladıkları, üçüncü kişilerden temin ettikleri banka hesabı ve GSM hatları ile para nakline aracılık ettikleri yönünde bulgulara ulaşıldı. Gözaltına alınanlar arasından emniyetteki işlemleri tamamlanan 86 şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer 15 şüphelinin bulundukları illerde adliyelere sevk edileceği ve ifadelerinin SEGBİS aracılığıyla alınacağı bildirildi.

Adli aşamanın ilerleyişi ve soruşturmanın detayları hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek işlemler takip edilecek. Emniyet kaynakları, benzer suç örgütlerine yönelik çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

ESKİŞEHİR MERKEZLİ 32 İLDE YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR SİTELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 101 ŞÜPHELİDEN 86'SI, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. DİĞER 15 ŞÜPHELİNİN İSE BULUNDUKLARI İLLERDEN SEGBİS ARACILIĞIYLA İFADE VERECEĞİ ÖĞRENİLDİ.