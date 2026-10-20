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TGS ilk 100’e girerek yer hizmetlerindeki finansal gücünü pekiştirdi

TGS, 2025 net satışlarına göre hazırlanan Fortune 500 Türkiye listesinin 96’ncı sırasında yer aldı; geçen yıla göre 13 basamak yükselerek sektör liderliğini güçlendirdi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

TGS ilk 100’e girerek yer hizmetlerindeki finansal gücünü pekiştirdi

TGS'in fortune 500 Türkiye sıralamasındaki konumu

Havacılık yer hizmetleri şirketi TGS, Fortune Türkiye tarafından açıklanan 2025 net satış gelirlerine göre hazırlanan Fortune 500 Türkiye listesinde 96’ncı sırada yer aldı. Şirket, geçtiğimiz yıl 109’uncu sırada bulunuyordu; bu yılki sonuçla 13 basamaklık bir yükseliş kaydederek ilk 100 arasına girdi.

Finansal tablolarında yolcu, ramp ve kargo hizmetlerindeki operasyonel gücün karşılığını gören TGS, net satış gelirini 40 milyar TL’ye yaklaşan düzeye taşıdı. Şirket, Türkiye genelinde 10 havalimanında; 20 bini aşkın çalışan ve 10 binden fazla ekipmanla hizmet veriyor.

Neden bu başarı önemli

Fortune 500’de ilk 100’e girmek, bir şirketin piyasa algısı, tedarikçi ve yatırımcı güveni açısından belirleyici oluyor. TGS’nin sıralamadaki yükselişi, sadece hacimsel büyümeyi değil aynı zamanda operasyonel verimlilik, kalite ve emniyet yönetimindeki iyileşmeleri de işaret ediyor. Bu sonuç, şirketin havacılık ekosistemine ve ülke ekonomisine sağladığı katkının finansal tablolara yansımasının somut bir göstergesi niteliğinde.

Operasyonel yaklaşımlar ve yönetim değerlendirmesi

Şirketin genel değerlendirmesinde söz alan Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt, bu başarıyı operasyonel yetkinlik, insan odaklı yaklaşım ile kalite ve emniyet odaklı vizyona bağladı. Akyurt, teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarıyla hizmet kalitesinin sürekli geliştirildiğini ve havacılık ekosisteminin sürdürülebilir geleceğinin desteklendiğini vurguladı. Ayrıca başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

TGS, elde ettiği bu sıralama başarısını operasyonel kapasitesine, dijitalleşme hamlelerine ve insan kaynaklarına yaptığı yatırıma bağlarken, önümüzdeki dönemde de sektördeki lider pozisyonunu finansal ve hizmet kalitesi açısından korumayı hedefliyor.

40 MİLYAR TL’YE YAKLAŞAN NET SATIŞ GELİRİYLE FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTESİNDE 96’NCI SIRADA YER ALAN...

40 MİLYAR TL’YE YAKLAŞAN NET SATIŞ GELİRİYLE FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTESİNDE 96’NCI SIRADA YER ALAN TGS, GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE 13 BASAMAK YÜKSELEREK YER HİZMETLERİNDEKİ SEKTÖREL LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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