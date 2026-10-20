Dolar 49,5738 +0,03%
Euro 55,6699 +0,15%
Bist 11.615,86 +1,62%
Altın Gram 6.592,89 -0,57%
EUR/USD 1,1225 +0,07%
Brent Petrol 110,76 +1,10%
--°

Son yolculuğuna uğurlandı: selde kaybolan Doğan Arslan toprağa verildi

Gebze'de selde otomobiliyle sürüklenen, Pendik Göçbeyli köyü yakınlarında bulunan Doğan Arslan, Kartal'da kılınan cenaze töreniyle defnedildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:12

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 14:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Son yolculuğuna uğurlandı: selde kaybolan Doğan Arslan toprağa verildi

Cenaze töreni ve defin:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan şiddetli selde otomobiliyle birlikte sele kapılarak kaybolan Doğan Arslan için Kartal Topselvi Yeni Mahalle Kubbeli Cami’nde tören düzenlendi. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Arslan’ın cenazesi öğlen namazını takiben kılınan cenaze namazıyla uğurlandı.

Cami avlusunda yapılan törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Arslan’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Yüksel, avluda ailenin acısını paylaşarak başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Alınan helallik ve kılınan duaların ardından Arslan’ın naaşı omuzlara alınarak defin için alandan çıkarıldı.

Olayın gelişimi:

Olay, Gebze’nin Kadılla Mahallesi sınırlarında aşırı yağışın etkisiyle meydana geldi. İçinde üç kişinin bulunduğu araç sel sularına kapılarak sürüklendi; olay sırasında bir kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, Doğan Arslan ile birlikte bir diğer kişi ise kayboldu. Kayıp olanlar için başlatılan yoğun arama çalışmaları günlerce sürdü.

Arama kurtarma çalışmaları:

Arama çalışmalarına AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama timleri katıldı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu Doğan Arslan’ın cenazesi, Pendik Göçbeyli köyü yakınlarındaki dere kenarında bulundu. Buluntu sonrası cenaze, gerekli adli süreçlerin tamamlanması için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü ve işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Arslan’ın naaşı, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde Soğanlık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene katılanlar, yaşanan sel felaketinin yol açtığı kayıplara dikkat çekerek benzer olayların önlenmesi için altyapı ve acil müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

DOĞAN ARSLAN İÇİN KARTAL TOPSELVİ YENİ MAHALLE KUBBELİ CAMİ&#039;NDE TÖREN DÜZENLENDİ

DOĞAN ARSLAN İÇİN KARTAL TOPSELVİ YENİ MAHALLE KUBBELİ CAMİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Söke'de hastane personelinin sağlığı ve iş güvenliği için yol haritası çizildi
images

Pursaklar'da muhtarlarla yerel gündem masaya yatırıldı
images

Körfez'de yetenek keşfi: çocuk ve gençlere ücretsiz yedi branşlı sanat eğitimi
images

Marmara’da teknenin ağzını dolduran kefal bereketi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Didim’de makilikte bulunan 25 düzensiz göçmen sınır dışına gönderildi; üç şüpheli tutuklandı

Bingöl liselileri trafikte bilinçleniyor: 350 öğrenciye eğitim

Bodrum Yokuşbaşı'nda zemin kat yangını kontrol altına alındı

Söke'de hastane personelinin sağlığı ve iş güvenliği için yol haritası çizildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi