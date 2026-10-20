Son yolculuğuna uğurlandı: selde kaybolan Doğan Arslan toprağa verildi

Cenaze töreni ve defin:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan şiddetli selde otomobiliyle birlikte sele kapılarak kaybolan Doğan Arslan için Kartal Topselvi Yeni Mahalle Kubbeli Cami’nde tören düzenlendi. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Arslan’ın cenazesi öğlen namazını takiben kılınan cenaze namazıyla uğurlandı.

Cami avlusunda yapılan törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Arslan’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Yüksel, avluda ailenin acısını paylaşarak başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Alınan helallik ve kılınan duaların ardından Arslan’ın naaşı omuzlara alınarak defin için alandan çıkarıldı.

Olayın gelişimi:

Olay, Gebze’nin Kadılla Mahallesi sınırlarında aşırı yağışın etkisiyle meydana geldi. İçinde üç kişinin bulunduğu araç sel sularına kapılarak sürüklendi; olay sırasında bir kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, Doğan Arslan ile birlikte bir diğer kişi ise kayboldu. Kayıp olanlar için başlatılan yoğun arama çalışmaları günlerce sürdü.

Arama kurtarma çalışmaları:

Arama çalışmalarına AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama timleri katıldı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu Doğan Arslan’ın cenazesi, Pendik Göçbeyli köyü yakınlarındaki dere kenarında bulundu. Buluntu sonrası cenaze, gerekli adli süreçlerin tamamlanması için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü ve işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Arslan’ın naaşı, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde Soğanlık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene katılanlar, yaşanan sel felaketinin yol açtığı kayıplara dikkat çekerek benzer olayların önlenmesi için altyapı ve acil müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

DOĞAN ARSLAN İÇİN KARTAL TOPSELVİ YENİ MAHALLE KUBBELİ CAMİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ