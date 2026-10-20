Minibüse çarpmamak isterken takla attı: araçtaki 3 kişi yara almadan çıktı

Kastamonu'da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün minibüse çarpmamak için yaptığı manevra sonrası kontrolü kaybettiği ve otomobilin kaldırıma çarparak takla attığı bildirildi.

Kaza yerinde yaşananlar:

Edinilen bilgiye göre, 34 DG 2788 plakalı Hyundai marka otomobilin sürücüsü F.T., yola çıkan minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarparak takla attı. Kaza, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü önünde gerçekleşti.

Müdahale ve araçların kaldırılması:

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu. Vatandaşlar, herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmadığını belirterek sağlık ekiplerinin müdahale teklifini kabul etmedi. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yetkililerin ilk belirlemelerine göre kazada yara veya ciddi bir sağlık sorunu bildirilmedi; incelemeler olayın seyrine göre devam etti.

KASTAMONU’DA MİNİBÜSE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİL, KALDIRIMA ÇARPARAK TAKLA ATTI.