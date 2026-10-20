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İHA muhabiri Kemal Diri'ye tüketici özel ödülü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'un katıldığı 29. Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde İHA ekonomi muhabiri Kemal Diri, Tüketici Özel Ödülü'ne layık görüldü.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:12

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İHA muhabiri Kemal Diri'ye tüketici özel ödülü

Tören ve ödülün sahipleri

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 29. Geleneksel Tüketici Ödülleri ile Türkiye Geneli Ortaokullar Arası Resim Yarışması Ödül Töreni, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. Programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve kamu, sivil toplum ile medya temsilcileri katıldı. Törende yazılı basın, tüketici kuruluşları, eğitim kurumları ve üretici firmaların çalışmalarına ödüller verildi.

6 ayrı dalda takdim edilen ödüller arasında yer alan Tüketici Özel Ödülü, İhlas Haber Ajansı (İHA) Ekonomi Muhabiri Kemal Diri'ye layık görüldü. Ödül, Bakan Bolat tarafından Diri'ye takdim edildi.

Program hedefi ve kapsamı:

Bakan Bolat törende, programın amacını tüketici haklarının görünürlüğünü artırmak, farkındalık oluşturmak ve üretici ile tüketicinin kalite ve güvenli ürün noktasındaki iş birliğini güçlendirmek olarak açıkladı. Ödül süreçleriyle tüketici örgütleri, medya mensupları, öğrenciler, eğitim kurumları ve üreticilerin çalışmalarının teşvik edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Denetim, yaptırım ve tüketici güvenliği:

Bolat konuşmasında, tüketicinin sağlıklı, güvenli ve kaliteli ürün alma hakkının esas olduğunu vurguladı. İç ticaretin, üretim ve yatırımla birlikte büyümesi hedeflenirken, ithalat ve piyasa denetimlerinde güvenli ürün ilkesinin korunmasının önemine değindi. Bakan ayrıca, bakanlığın hem düzenleyici hem de denetleyici fonksiyonlarını kullanarak 81 ilde yürütülen çalışmalarla tüketici haklarını korumaya devam ettiğini söyledi.

Güvensiz ürünlere karşı net bir duruş sergilendiğinin altını çizen Bolat, özellikle oyuncak, ayakkabı, tekstil, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, kozmetik ve deterjan gibi kategorilerdeki haksız uygulamalara karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını belirtti. Bu kapsamda, Haziran 2023'ten bu yana yapılan denetimler sonucunda 8 milyar 800 milyon Türk lirası üzerinde idari para cezası uygulandığını aktardı.

dijital ve yeşil dönüşüm ile yapay zekanın yeri:

Bakan Bolat, günümüzün ikiz dönüşüm çağında olduğunu; dijital ve yeşil dönüşümün üretimde, ticarette ve tüketimde belirleyici olduğunu söyledi. Çevreye duyarlı üretim ve gelecek nesillere bırakılacak sağlıklı bir çevre vurgusu yaptı. Dijitalleşme bağlamında yapay zekanın hızlı şekilde hayatımıza girdiğini ifade eden Bolat, yapay zekanın şu anda hayatımıza yüzde 5 oranında nüfuz etmiş olduğunu ve bunun kısa sürede artacağını belirtti.

medya ve sivil toplumun rolü:

Bakan konuşmasında, denetim ve düzenlemelerin etkinliği için vatandaşlardan, tüketici kuruluşlarından ve medya mensuplarından alınan desteğin önemine vurgu yaptı. Sağlıklı ekonominin bilinçli tüketimle mümkün olacağını, tüketicinin güç ve yönlendirmesinin üretim-ticaret döngüsünde belirleyici olduğunu kaydetti. Bolat, hükümet olarak hedefin tüketiciyi her platformda daha güçlü korumak olduğunu yineledi.

Törenin sonunda ödüller sahiplerine verildi; İHA Muhabiri Kemal Diri'nin aldığı Tüketici Özel Ödülü, törenin öne çıkan anlarından biri oldu. Bakan Bolat'ın mesajı, hukuki düzenlemeler, denetimler ve yaptırımlarla tüketici haklarının korunmasının sürdürüleceği şeklindeydi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, 29. GELENEKSEL TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ TÖRENİNDE YAPTIĞI KONUŞMADA &quot;GÜÇLÜ BİR...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, 29. GELENEKSEL TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ TÖRENİNDE YAPTIĞI KONUŞMADA "GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KORUNAN TÜKETİCİ GELİŞEN TÜRKİYE'NİN TEMİNATIDIR. BUNA İNANIYORUZ VE BUNDAN SONRA DA TÜKETİCİ HAKLARINI KORUYACAK YENİ UYGULAMALARLA DA VATANDAŞLARIMIZI TÜKETİM NOKTASINDA KORUYACAK TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ. TÖRENDE İHLAS HABER AJANSI (İHA) EKONOMİ MUHABİRİ KEMAL DİRİ'YE TÜKETİCİ ÖZEL ÖDÜLÜ VERİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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