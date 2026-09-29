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Başiskele'de Gazze Şehitleri cami inşaatı tamamlanmaya hazırlanıyor

Başiskele Vezirçiftliği'nde inşa edilen Gazze Şehitleri Cami'nin yapımına hız verildi; Büyükşehir Belediyesi inşaat için geniş malzeme desteği sundu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Başiskele'de Gazze Şehitleri cami inşaatı tamamlanmaya hazırlanıyor

Gazze Şehitleri cami projesi ve amaç

Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi'nde yükselen Gazze Şehitleri Cami inşaatında son aşamalara gelindi. Proje, mahalle sakinlerinin ibadet ve bir araya gelme ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı. Açıklamada, kent genelinde ibadethaneler ve sosyal alanlara yönelik yatırımların sürdüğü vurgulandı ve projenin eksiksiz ilerlemesi için adımlar atıldığı belirtildi.

Malzeme desteği ve çelik minare:

İnşaat sürecinin hızlandırılması amacıyla sahaya sevk edilen malzemeler arasında 80 ton inşaat demiri, 6 bin gazbeton, 150 metreküp hazır beton ve 600 metrekare seramik ile çeşitli donatı elemanları yer aldı. Ayrıca projenin dış mimarisini tamamlayacak çelik minarenin yapımı da Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenildi.

İlerleme ve hizmete açılma hedefi:

Sahaya yapılan malzeme tedarikiyle inşaat çalışmalarının ivme kazandığı bildirildi. Yetkililer, cami ve şadırvan bölümünün kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulmasının hedeflendiğini açıkladı. Bu desteklerin, bölgedeki sosyal donatı eksikliklerinin giderilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen desteklerin, mahalledeki diğer projelerle birlikte devam edeceği kaydedildi.

BAŞİSKELE&#039;DE YÜKSELEN VE İSMİYLE DERİN BİR MANEVİ ANLAM TAŞIYAN &quot;GAZZE ŞEHİTLERİ CAMİ&quot; İNŞAATINDA...

BAŞİSKELE'DE YÜKSELEN VE İSMİYLE DERİN BİR MANEVİ ANLAM TAŞIYAN "GAZZE ŞEHİTLERİ CAMİ" İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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