Dolar 49,6222 +0,00%
Euro 55,7748 -0,06%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.482,55 -2,09%
EUR/USD 1,1221 -0,12%
Brent Petrol 111,63 +2,58%
--°

Başkale'de konteyner alevleri mahallede endişe yarattı

Van'ın Başkale ilçesinde Haşim Yelekçi'ye ait konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü; konteyner kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 18:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Başkale'de konteyner alevleri mahallede endişe yarattı

olayın gelişimi:

Van'ın Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesinde bulunan bir konteynerde, sahibi Haşim Yelekçi'nin ikamet ettiği alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu ekiplerine bildirdi ve kısa sürede olay yerine birlikler yönlendirildi.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangının çevredeki yapılara sıçramasını önleyerek müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak konteyner kullanılamaz hale geldi.

mahallede tedirginlik ve geçmiş olay:

Yangın, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu; komşuların müdahalesi ve itfaiyenin hızlı ulaşımı daha geniş bir hasarı engelledi. Olayın yaşandığı adreste önceki akşam da bir ot yangını meydana geldiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE BİR KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN MAHALLE SAKİNLERİ TARAFINDAN BÜYÜK BİR...

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE BİR KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN MAHALLE SAKİNLERİ TARAFINDAN BÜYÜK BİR PANİĞE NEDEN OLDU. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLÜRKEN, KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da kaçak üretim ağı çöktü: damıtma düzeneği ve yüzlerce litre içki ele geç...
images

Kızına fincan takımı almak isteyen engelli kadın sahte ödeme tuzağına düştü
images

çorum'da sanayi ve inşaat sahalarını hedef alan hırsızlık çetesine 9 tutuklama
images

Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kızına fincan takımı almak isteyen engelli kadın sahte ödeme tuzağına düştü

çorum'da sanayi ve inşaat sahalarını hedef alan hırsızlık çetesine 9 tutuklama

Keçiören'de trafoya giren zihinsel engelli kişinin yanarak ölümü soruşturuluyor

Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi