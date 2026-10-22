Başkale'de konteyner alevleri mahallede endişe yarattı

olayın gelişimi:

Van'ın Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesinde bulunan bir konteynerde, sahibi Haşim Yelekçi'nin ikamet ettiği alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu ekiplerine bildirdi ve kısa sürede olay yerine birlikler yönlendirildi.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangının çevredeki yapılara sıçramasını önleyerek müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak konteyner kullanılamaz hale geldi.

mahallede tedirginlik ve geçmiş olay:

Yangın, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu; komşuların müdahalesi ve itfaiyenin hızlı ulaşımı daha geniş bir hasarı engelledi. Olayın yaşandığı adreste önceki akşam da bir ot yangını meydana geldiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE BİR KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN MAHALLE SAKİNLERİ TARAFINDAN BÜYÜK BİR PANİĞE NEDEN OLDU. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLÜRKEN, KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ.