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Operasyonda yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin testleri pozitif çıktı

Bursa İnegöl'deki operasyonda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay'ın kan ve saç testleri pozitif çıktı; kenevir ve esrar bulundu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 19:34

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 19:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Operasyonda yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin testleri pozitif çıktı

Operasyonun detayları:

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yönetmen Ezel Akay ile ilgili ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet savcılığının koordinasyonunda 22 Temmuz tarihinde düzenlenen operasyonda adreste arama yapıldı.

Aramalarda, 22 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 144 gram kubar esrar, aktif iklimlendirme sistemi ve çeşitli materyaller ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri evde bulunanları gözaltına aldı.

Alınan örnekler ve adli süreç:

Şüpheliler, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek kan ve saç örnekleri alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen yönetmen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.

Test sonuçları ve gelişme:

Yapılan analizlerin ardından hastanede alınan kan ve saç örneklerinin sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, yönetmen Ezel Akay ile müzisyen olan kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Yetkililer, bulguların soruşturma dosyasına eklendiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor; jandarma ve savcılık tarafından yürütülen işlemler çerçevesinde elde edilen deliller dosyada değerlendiriliyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONUYLA GÜNDEME GELEN YÖNETMEN EZEL AKAY İLE MÜZİSYEN...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONUYLA GÜNDEME GELEN YÖNETMEN EZEL AKAY İLE MÜZİSYEN KARDEŞİ EREN KAZIM AKAY’IN UYUŞTURUCU TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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