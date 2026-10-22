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Elektrik panosundaki yangın atölyede yayılmadan kontrol altına alındı

Düzce Şıralık Mahallesi'ndeki konfeksiyon atölyesinin elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 19:35

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 19:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elektrik panosundaki yangın atölyede yayılmadan kontrol altına alındı

olayın gerçekleştiği yer ve başlangıcı:

Olay, Düzce Şıralık Mahallesi 5566. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon atölyesinde meydana geldi. Atölyenin elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı ve durum ihbar edildi.

itfaiye müdahalesi ve yangının kontrol altına alınması:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Düzce itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevlerin işletmenin diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, yangında maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürdürüyor.

DÜZCE’DE KONFEKSİYON ATÖLYESİNİN ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ...

DÜZCE’DE KONFEKSİYON ATÖLYESİNİN ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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